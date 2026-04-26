El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe un mensaje escrito del presidente de Kazajistán

ABU DABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió un mensaje escrito de Kassym-Jomart Tokayev, presidente de la República de Kazajistán, relativo a las relaciones bilaterales.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió el mensaje durante su reunión con Yermek Kosherbayev, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Kazajistán.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos, así como su impacto en la seguridad de la navegación internacional, el suministro energético, la economía mundial y la paz y la seguridad regional e internacional.

Yermek Kosherbayev reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos en la adopción de todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan elogió la visita del ministro kazajo de Asuntos Exteriores y señaló que refleja la profundidad de las relaciones entre ambos países y subraya la plena solidaridad de la República de Kazajistán con Emiratos Árabes Unidos tras este ataque iraní.

Ambas partes examinaron también la evolución regional relacionada con el anuncio del presidente Donald Trump de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y analizaron vías para reforzar los esfuerzos internacionales destinados a lograr una paz sostenible en la región. Asimismo, trataron diversas cuestiones de interés común relacionadas con las relaciones bilaterales.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan reafirmó el interés de Emiratos Árabes Unidos en seguir desarrollando la cooperación con la República de Kazajistán en diversos ámbitos, en consonancia con la solidez de los vínculos bilaterales y en apoyo de las aspiraciones compartidas de mayor progreso y prosperidad sostenible.

A la reunión asistieron Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructura; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Abdulla Balalaa, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad; y el doctor Mohammed Saeed Al Ariqi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en la República de Kazajistán.