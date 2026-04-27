Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al presidente de Sierra Leona por el Día de la Independencia

ABU DABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de la República de Sierra Leona, Julius Maada Bio, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente de Sierra Leona y a David Moinina Sengeh, ministro principal de la República de Sierra Leona.