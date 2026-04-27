Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al presidente de Togo por el Día de la Independencia

ABU DABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Jean-Lucien Savi de Tove, presidente de la República de Togo, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente de Togo y a Faure Gnassingbé, presidente del Consejo de Ministros.