Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al rey de Países Bajos por el Día del Rey

ABU DABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, con motivo del Día del Rey.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al rey de los Países Bajos y al primer ministro, Rob Jetten.