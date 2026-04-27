Los EAU condenan enérgicamente los atentados terroristas en Malí

ABU DABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos condenaron en los términos más enérgicos los atentados terroristas dirigidos contra varias ciudades e instalaciones militares en la República de Malí, que causaron muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de los EAU a este tipo de actos criminales y su rechazo permanente a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas de estos deplorables ataques, así como con el Gobierno y el pueblo de la República de Malí, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.