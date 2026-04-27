Anwar Gargash: la agresión iraní marca un punto de inflexión decisivo y desencadena una crisis de confianza a largo plazo

DUBÁI, 27 de abril de 2026 (WAM) — El asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, afirmó que la reciente agresión iraní fue grave, deliberada y calculada, y respondió a una planificación previa más que a una escalada momentánea.

Subrayó que su magnitud y ejecución confirman que no se trató de una decisión aislada, sino de un movimiento estratégico llevado a cabo pese a los esfuerzos sostenidos de los países del Golfo por reducir la tensión y evitar la confrontación, incluida una postura común de no facilitar ninguna acción contra Irán.

Gargash describió la escalada como un punto de inflexión decisivo para la región, sin precedentes tanto en su alcance como en su impacto, y que supone una ruptura clara con los patrones de interacción anteriores.

Señaló que, aunque los Estados del Golfo han mantenido durante años políticas de contención, los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto los límites de ese enfoque y han reforzado la gravedad de la amenaza que representa Irán.

Gargash realizó estas declaraciones durante una mesa redonda titulada «Reevaluar las alianzas en tiempos de tensión», en el marco del evento “Gulf Creators”, organizado por la Oficina de Medios del Gobierno de los EAU en el hotel Atlantis The Palm, en Dubái.

El evento reunió a más de 1.000 profesionales de los medios, pensadores y creadores de contenido del Golfo para debatir la construcción de una narrativa del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que refleje las prioridades y los valores de la región.

Gargash afirmó que la cohesión del CCG durante la reciente escalada cayó a uno de sus niveles más bajos, especialmente en comparación con crisis anteriores, pese a la magnitud de la amenaza y la urgencia de una acción coordinada. Añadió que la respuesta de la Liga Árabe también estuvo por debajo de las expectativas.

Indicó que la escalada ha puesto de relieve desafíos estructurales más profundos, como la fragmentación de la seguridad nacional árabe y la divergencia de prioridades regionales. También subrayó la importancia continua de las alianzas estratégicas, en particular el papel de Estados Unidos en el apoyo a la estabilidad regional y la protección de intereses compartidos.

Gargash señaló que los acontecimientos recientes han reforzado la percepción de que Irán ya no puede abordarse únicamente mediante los mecanismos tradicionales de contención.

Destacó que el panorama regional no volverá a su estado anterior y que un cambio de esta magnitud exige una reevaluación racional, realista y global de las relaciones en el Golfo.

Añadió que durante más de dos décadas la región ha tratado de gestionar este desafío mediante el compromiso político, pero que la magnitud de los acontecimientos recientes ha alterado de forma sustancial esa ecuación.

Gargash advirtió de que las consecuencias han generado una profunda y duradera crisis de confianza que influirá en la dinámica regional durante décadas, lo que exige un enfoque más decidido y a largo plazo para proteger los intereses del Golfo.

Subrayó que esta reevaluación debe basarse en los intereses nacionales y llevarse a cabo con disciplina estratégica, destacando la importancia de proteger la seguridad y el futuro de la región frente a influencias externas, especialmente los intentos de moldear su estabilidad mediante agendas ideológicas.

Añadió que los acontecimientos recientes han transformado de manera fundamental las percepciones regionales y han reforzado la necesidad de construir una narrativa del Golfo clara y coherente. Señaló que los profesionales de los medios, los intelectuales y los creadores de contenido desempeñan un papel clave en la formación de la conciencia, la influencia en la percepción y el fortalecimiento de la posición de la región en el cambiante panorama informativo.

Insistió en que la construcción de una narrativa unificada y creíble será clave para reforzar la influencia global de la región.

Gargash concluyó señalando que, aunque los conflictos conllevan costes, los países del Golfo han demostrado resiliencia y solidez institucional. Destacó como pilares de estabilidad el liderazgo, la cohesión social, la diversificación económica y una propuesta de valor sólida que sigue atrayendo inversión internacional.

Añadió que los acontecimientos recientes acelerarán los esfuerzos para reforzar estos puntos fuertes y seguir invirtiendo en infraestructuras capaces de mitigar riesgos futuros.