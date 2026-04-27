El ministro de Estado de Asuntos de Defensa se reúne con el ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido

ABU DABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — Mohamed bin Mubarak Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado de Asuntos de Defensa, se reunió con Alistair Carns, ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, y la delegación que lo acompaña.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron la cooperación militar y en materia de defensa, así como las vías para reforzar la coordinación y el entendimiento mutuo en ámbitos de interés común, con el objetivo de apoyar la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Asimismo, subrayaron la importancia de continuar el intercambio de experiencias y de desarrollar asociaciones en el ámbito de la defensa para fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y hacer frente a los desafíos de seguridad en evolución.