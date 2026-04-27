Abdullah bin Zayed y el vicepresidente del Bundestag alemán abordan la cooperación y la situación regional

ABU DABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una reunión con Omid Nouripour, vicepresidente del Bundestag alemán (Parlamento federal), en la que analizaron la evolución de la situación regional.

Ambas partes abordaron también las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de no provocados y terroristas, dirigidos contra los EAU y varios países de la región, así como su impacto en la seguridad y estabilidad regionales e internacionales, el suministro energético, la seguridad marítima internacional y la economía global.

Nouripour reiteró la solidaridad de Alemania con los EAU en la adopción de todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento por la visita de Nouripour, señalando que refleja la solidez de las relaciones bilaterales y el pleno respaldo de Alemania a los EAU tras esta agresión terrorista iraní.

Durante el encuentro, ambas partes revisaron asimismo los desarrollos relacionados con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y subrayaron la importancia de reforzar los esfuerzos regionales e internacionales para alcanzar una paz duradera y consolidar las bases de la seguridad y la estabilidad en beneficio de los pueblos de la región.

También analizaron la evolución de la cooperación y la asociación entre los EAU y Alemania, así como las vías para reforzarlas en distintos ámbitos.

En la reunión, el jeque Abdullah destacó el papel clave de los parlamentos en el impulso de soluciones políticas y diplomáticas a las crisis y en la promoción del diálogo y el entendimiento mutuo, contribuyendo a la estabilidad y a la creación de un entorno propicio para la paz y el desarrollo sostenible tanto a nivel regional como internacional.

A la reunión asistió también Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado.