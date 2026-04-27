El presidente de los EAU recibe un mensaje escrito del presidente de Angola

ABU DABI, 27 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió un mensaje escrito de João Manuel Lourenço, presidente de Angola, relativo a las relaciones bilaterales entre ambos países.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió el mensaje durante una reunión con Téte António, ministro de Relaciones Exteriores de Angola.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de no provocados y terroristas, dirigidos contra los EAU y varios países hermanos, así como su impacto en la seguridad marítima internacional, el suministro energético, la economía global y la paz y la seguridad regionales e internacionales.

Asimismo, revisaron la evolución de la situación regional tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y abordaron vías para lograr una estabilidad, paz y seguridad sostenibles en la región.

Las dos partes examinaron además las relaciones bilaterales y las formas de reforzarlas en todos los ámbitos, especialmente en los sectores económico y comercial, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Durante la reunión, el jeque Abdullah bin Zayed destacó el crecimiento y desarrollo de las relaciones entre los EAU y Angola, y señaló que el Acuerdo de Asociación Económica Integral ha abierto perspectivas prometedoras para fortalecer la cooperación económica en múltiples sectores, en beneficio de los intereses comunes de ambos países y en apoyo a sus esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible para sus pueblos.

A la reunión asistió también el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado.