Los EAU impulsan la acción global sobre regulación nuclear en una conferencia del OIEA

VIENA, 28 de abril de 2026 (WAM) — La Autoridad Federal de Regulación Nuclear de los Emiratos Árabes Unidos (FANR), encabezada por su director general, Christer Viktorsson, participa en la Conferencia Internacional sobre Sistemas Eficaces de Regulación Nuclear y Radiológica, organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena (Austria), que se celebra del 27 al 30 de abril de 2026.

La conferencia reúne a reguladores y expertos de todo el mundo con el objetivo de reforzar los sistemas de regulación nuclear y radiológica, con especial atención a la capacitación, la agilidad y la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos emergentes.

Durante el encuentro, la FANR destacó los principales hitos de los EAU en la construcción de un marco regulador sólido y preparado para el futuro, entre ellos el fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante el desarrollo estructurado de la fuerza laboral y la cooperación internacional, apoyados por iniciativas como la Academia de Energía Nuclear y Radiológica de los Emiratos (ENRA).

La Autoridad también presentó un marco regulador avanzado y ágil, capaz de abordar las tecnologías emergentes y los desafíos en evolución en materia de seguridad nuclear mediante enfoques adaptativos basados en el riesgo.

Asimismo, la FANR mostró los avances logrados en la mejora de la eficacia reguladora a través de la innovación y la transformación digital, incluyendo herramientas modernas para reforzar la supervisión y la toma de decisiones, así como iniciativas como el Sistema Inteligente de Seguridad Operativa Nuclear (IONS), destinado a fortalecer la resiliencia. Estos esfuerzos se complementan con el refuerzo de la cooperación y el liderazgo internacionales, contribuyendo al diálogo regulador global y a la configuración de la agenda internacional en torno a los pilares de la capacitación, la agilidad y la conexión.

La FANR subrayó además el liderazgo de los EAU al promover, por primera vez, un llamamiento global a la acción tras la conferencia de 2023 en Abu Dabi, orientado a pasar del diálogo a la aplicación práctica, permitiendo a los Estados miembros traducir las recomendaciones en acciones concretas.

La iniciativa introdujo un marco estructurado respaldado por un grupo de trabajo específico, planes de acción y herramientas de implementación, y desde entonces ha impulsado avances medibles en ámbitos clave como el liderazgo, la agilidad reguladora, la confianza y la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades, con una creciente participación y aportaciones concretas de Estados miembros de todo el mundo.

«La participación de la FANR refleja el compromiso continuo de los EAU con el fortalecimiento de los sistemas de regulación nuclear y radiológica mediante la innovación, la cooperación y el desarrollo sostenido de capacidades. Los avances logrados desde la anterior conferencia demuestran la importancia de traducir el diálogo en acciones reales que mejoren la eficacia reguladora a nivel global», afirmó Christer Viktorsson, director general de la FANR.

La conferencia constituye una plataforma internacional clave para avanzar en los enfoques regulatorios y fomentar la cooperación entre los Estados miembros, con el fin de garantizar el uso seguro, protegido y sostenible de las tecnologías nucleares y radiológicas.