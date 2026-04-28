RAK registra un crecimiento del 15,5 % en el capital de licencias económicas en el primer trimestre

RAS AL KHAIMAH, 28 de abril de 2026 (WAM) — Ras al Khaimah registró un aumento del 15,5 % en el capital total de licencias económicas durante el primer trimestre de 2026, hasta situarse en torno a los 11.497 millones de dirhams (AED), lo que refleja la continua confianza de los inversores y un sólido entorno empresarial.

Las licencias comerciales concentraron la mayor cuota, con un 62,3 %, lo que pone de relieve la intensa actividad empresarial y la expansión en el emirato. Les siguieron las licencias industriales, con un 19,3 %, impulsadas por el crecimiento de los sectores productivos, mientras que las licencias profesionales representaron el 18,2 %, lo que apunta a una expansión de los servicios. Las licencias agrícolas registraron la menor participación.

Este crecimiento equilibrado es resultado de los esfuerzos continuados de las autoridades por mejorar el ecosistema empresarial mediante paquetes de facilitación, servicios digitales, procedimientos de concesión de licencias más ágiles y programas de incentivos dirigidos a apoyar a emprendedores e inversores.

Al Nakheel se situó como la zona más atractiva para nuevos negocios en el primer trimestre, favorecida por su ubicación estratégica y sus infraestructuras, seguida de la isla de Al Hamra y Al Qusaidat, lo que evidencia la ampliación de las oportunidades de inversión en todo el emirato.

Estos resultados reflejan el dinamismo sostenido de la economía de Ras al Khaimah, impulsado por los esfuerzos para diversificar las fuentes de ingresos, mejorar el clima de inversión y atraer proyectos de alta calidad que refuercen su competitividad a escala regional y global.