EAU anuncia su decisión de salir de la OPEP y de la OPEP+

ABU DABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos anunció hoy su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, con efecto a partir del 1 de mayo de 2026. La medida responde a la visión estratégica y económica a largo plazo del país y a la evolución de su perfil energético, que incluye una aceleración de las inversiones en la producción nacional, y refuerza su compromiso con un papel responsable, fiable y orientado al futuro en los mercados energéticos globales.

La decisión se produce tras una revisión exhaustiva de la política de producción del país y de su capacidad actual y futura, y se basa en el interés nacional y en el compromiso de contribuir de forma eficaz a satisfacer las necesidades urgentes del mercado.

Responsabilidad soberana en una nueva era energética

Aunque la volatilidad a corto plazo, incluidos los episodios de disrupción en el golfo Arábigo y el estrecho de Ormuz, sigue afectando a la dinámica de la oferta, las tendencias de fondo apuntan a un crecimiento sostenido de la demanda energética mundial a medio y largo plazo.

Un sistema energético global estable depende de un suministro flexible, fiable y asequible. Emiratos ha invertido para responder a la evolución de la demanda de forma eficiente y responsable, priorizando la estabilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad.

Esta decisión llega tras décadas de cooperación constructiva. Emiratos Árabes Unidos se incorporó a la OPEP en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y mantuvo su pertenencia tras la creación de la federación en 1971. Durante este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fortalecimiento del diálogo entre los países productores.

La decisión refleja una evolución de la política energética del país, que gana flexibilidad para responder a la dinámica del mercado sin dejar de contribuir a su estabilidad de manera equilibrada y responsable.

Un socio energético fiable y responsable

Emiratos es un productor de confianza de algunos de los barriles más competitivos en costes y con menor intensidad de carbono del mundo, lo que desempeñará un papel relevante en el apoyo al crecimiento global y a la reducción de emisiones.

Tras su salida, el país seguirá actuando con responsabilidad, incorporando producción adicional al mercado de forma gradual y medida, en función de la demanda y de las condiciones del mercado.

Con una base de recursos amplia y competitiva, Emiratos continuará colaborando con sus socios en el desarrollo de estos recursos, apoyando el crecimiento económico y la diversificación.

La decisión no altera el compromiso del país con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores. Al contrario, refuerza su capacidad para responder a las necesidades cambiantes del mercado.

Emiratos expresó su reconocimiento a los esfuerzos tanto de la OPEP como de la alianza OPEP+ y les deseó éxito. Durante su pertenencia, el país realizó contribuciones significativas y asumió importantes sacrificios en beneficio colectivo. No obstante, considera que ha llegado el momento de centrar sus esfuerzos en lo que dictan sus intereses nacionales y sus compromisos con inversores, clientes, socios y los mercados energéticos globales.

Un enfoque equilibrado y orientado al futuro

Emiratos reafirmó que sus políticas de producción seguirán guiándose por la responsabilidad y la estabilidad del mercado, teniendo en cuenta la oferta y la demanda globales.

Asimismo, continuará invirtiendo en toda la cadena de valor energética, incluidos el petróleo, el gas, las energías renovables y las soluciones de bajas emisiones, con el objetivo de reforzar la resiliencia y avanzar en la transformación del sistema energético a largo plazo.

El país subrayó el valor de más de cinco décadas de cooperación con sus socios y aseguró que mantendrá una participación activa en apoyo a la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.