En nombre del presidente de EAU, Abdullah bin Zayed participa en la cumbre consultiva del CCG

YEDA, 28 de abril de 2026 (WAM) — En nombre del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, participó este martes en la 19ª cumbre consultiva del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), celebrada en Yeda, Arabia Saudí.

La reunión abordó la evolución de la situación regional y las graves repercusiones de los ataques con misiles iraníes contra civiles, instalaciones e infraestructuras civiles en varios países hermanos del Golfo y árabes, así como su impacto en la estabilidad, la paz y la seguridad regionales.

Los participantes condenaron enérgicamente estos ataques, que calificaron de flagrante violación de la soberanía nacional y de clara infracción del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, reafirmaron el derecho de todos los países afectados a responder a estos ataques de manera que se garantice la protección de su soberanía, su seguridad nacional, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

El jeque Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento a los líderes participantes por su postura fraternal de apoyo a Emiratos tras la agresión terrorista iraní.

Subrayó que la fase actual exige el máximo nivel de coordinación e integración para hacer frente a los desafíos regionales y combatir todas las formas de extremismo y terrorismo, de modo que se salvaguarde la seguridad y la estabilidad de los países del CCG y de sus pueblos.

El jeque Abdullah bin Zayed destacó que la seguridad de los países del CCG es indivisible y que cualquier amenaza contra la soberanía de un Estado miembro constituye una amenaza directa para la seguridad de todo el sistema del Golfo.

Reiteró la plena solidaridad de Emiratos con los países hermanos del CCG y su apoyo a todas las medidas que adopten para preservar su seguridad y estabilidad, garantizar la protección de ciudadanos y residentes y salvaguardar los logros nacionales.

También subrayó el firme compromiso de Emiratos de apoyar la trayectoria del CCG y reforzar su papel clave en la promoción de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región, destacando la importancia de avanzar en los esfuerzos para lograr una paz duradera y apoyar las vías de desarrollo en beneficio de sus pueblos.

Previamente, el jeque Abdullah bin Zayed llegó a Yeda, donde fue recibido en el aeropuerto por el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí.