Etihad Airways lanza un acuerdo de código compartido con Air Cambodia y abre la puerta a Angkor Wat

ABU DABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — Etihad Airways y Air Cambodia han puesto en marcha este martes un acuerdo de código compartido que permitirá a los clientes de Etihad acceder con mayor facilidad al emblemático complejo de templos de Angkor Wat, uno de los destinos más atractivos del sudeste asiático.

Gracias a esta alianza, los pasajeros de Etihad podrán reservar vuelos desde distintos puntos de su red hacia Siem Reap, vía Phnom Penh, en un único billete y con el equipaje facturado hasta el destino final. Más allá de los antiguos templos de Angkor Wat, la ciudad ofrece animados mercados nocturnos, gastronomía tradicional jemer y una rica oferta cultural que atrae a visitantes de todo el mundo. Los pasajeros de Air Cambodia también podrán reservar el servicio de Etihad entre Phnom Penh y Abu Dabi.

Arik De, director de Ingresos y Comercial de Etihad Airways, señaló que “Camboya es un mercado importante y en crecimiento dentro de nuestra red, con una demanda cada vez mayor de viajes hacia y desde el destino. Esta asociación con Air Cambodia nos permite ampliar ese alcance, ofreciendo a nuestros clientes un acceso fluido entre Siem Reap y la región en general mediante una única reserva a través de Abu Dabi”.

Por su parte, Eng Molina, director Comercial de Air Cambodia, afirmó: “Esta alianza con Etihad refuerza las conexiones entre el sudeste asiático y Oriente Próximo. Nuestros pasajeros obtienen acceso directo a Abu Dabi, un importante centro de negocios, comercio y turismo, mientras que los clientes de Etihad pueden descubrir el rico patrimonio cultural de Camboya. Esperamos dar la bienvenida a más visitantes para que descubran las maravillas de Angkor Wat y otros destinos”.

Además, los clientes de Etihad podrán acceder a la red de Air Cambodia en Vietnam a través del acuerdo interlínea entre ambas aerolíneas, lo que amplía las opciones de viaje en el sudeste asiático, incluyendo Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Phu Quoc.

Etihad puso en marcha en octubre de 2025 sus vuelos entre Abu Dabi y Phnom Penh, la capital camboyana.