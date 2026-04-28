El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el primer ministro sueco conversan por teléfono sobre las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 28 abr 2026 (WAM) - El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, habló por teléfono con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, con quien abordó formas de reforzar la cooperación entre ambos países, en especial en los sectores económico, de energías renovables, sostenibilidad, tecnología e inteligencia artificial, entre otros ámbitos que representan prioridades de desarrollo compartidas y que contribuyen a los intereses mutuos y a la prosperidad sostenible de sus pueblos.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Suecia y de ampliar su asociación para el desarrollo en línea con sus intereses comunes.

Durante la conversación, también repasaron varios asuntos regionales, en particular la evolución de la situación en Oriente Medio y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro de energía y la economía global.