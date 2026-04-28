El Ministerio de Economía y Turismo bloquea 13.667 sitios web infractores en el primer trimestre

ABU DABI, 28 de abril de 2026 (WAM) — Una campaña reguladora del Ministerio de Economía y Turismo permitió bloquear 13.667 sitios web infractores durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento interanual cercano al 400%. Con ello, el número total de páginas bloqueadas desde el lanzamiento del laboratorio InstaBlock, en febrero de 2025, asciende a 47.667.

La campaña, enmarcada en la iniciativa InstaBlock, utiliza inteligencia artificial para la monitorización en tiempo real y el procesamiento inmediato de denuncias por vulneración de derechos de autor en contenidos creativos y emisiones digitales.

El doctor Abdulrahman Hassan Al Muaini, subsecretario adjunto del sector de Propiedad Intelectual, afirmó que la iniciativa refleja la eficacia del enfoque nacional para proteger la propiedad intelectual y promover un entorno digital seguro que impulse la innovación y la competitividad global.

El ministerio coordinó sus esfuerzos con la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital, así como con distintas entidades, entre ellas Abu Dhabi Media Network, MBC Shahid, OSN, Yango Play, STARZPLAY, el Brand Owner Council y Nissan Oriente Medio. Las acciones de control se intensificaron durante el mes de Ramadán para hacer frente al aumento de infracciones en la retransmisión. Los registros muestran que los bloqueos inmediatos durante el mes sagrado pasaron de 62 sitios en 2023 a 1.117 en 2024, 2.217 en 2025 y 5.677 en 2026.

Más allá de las medidas de control, la campaña buscó concienciar a la sociedad sobre la importancia de acceder a obras creativas a través de fuentes oficiales y autorizadas. El ministerio subrayó que estos esfuerzos se alinean con la visión “We the UAE 2031”, orientada a proteger la economía basada en el conocimiento y reforzar la posición internacional del país en la protección de contenidos digitales.