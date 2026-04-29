El petróleo extiende las subidas y el oro se mantiene estable

CAPITALES, 29 abr 2026 (WAM) - Los precios del petróleo subieron el miércoles (29/04) y prolongaron la tendencia alcista iniciada días atrás, mientras que el oro apenas registró variaciones en una sesión marcada por la volatilidad.

En los mercados petroleros, los futuros del Brent para entrega en junio avanzaron 0,52 dólares (0,47 %) hasta los 111,78 dólares por barril a las 01:54 GMT, mientras que los contratos más activos de julio se situaron en 104,84 dólares, con una subida del 0,4 %. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para junio también subió 0,57 dólares (0,57 %) hasta los 100,50 dólares por barril.

Por su parte, el oro se mantuvo estable con ligera tendencia al alza y avanzó un 0,1 % en las operaciones al contado hasta los 4.597,07 dólares por onza a las 02:43 GMT, tras caer en la sesión anterior a su nivel más bajo desde el 2 de abril. Los futuros del oro estadounidense para junio se mantuvieron sin cambios en 4.610,20 dólares.

Entre otros metales preciosos, la plata subió un 0,8 % hasta los 73,64 dólares por onza, mientras que el platino bajó un 0,4 % hasta los 1.930 dólares y el paladio cayó un 0,4 % hasta los 1.453,91 dólares.