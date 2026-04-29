El comercio exterior no petrolero de Abu Dabi crece un 36% en 2025

ABU DABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — El comercio exterior no petrolero de Abu Dabi registró en 2025 un aumento del 36% hasta superar los 415.400 millones de dirhams (unos 306.000 millones en 2024), según datos publicados por Aduanas de Abu Dabi.

Este crecimiento refleja la posición del emirato como una de las economías de más rápido crecimiento en el comercio exterior a nivel mundial, impulsado por la expansión de la actividad comercial y el fortalecimiento de sus relaciones económicas con los mercados globales.

Las exportaciones no petroleras aumentaron un 63% en 2025, hasta alcanzar los 175.400 millones de dirhams, frente a los 107.800 millones del año anterior. Las importaciones crecieron un 22%, hasta 170.400 millones, frente a los 140.200 millones registrados en 2024.

Por su parte, las reexportaciones también mostraron un sólido desempeño, con un incremento del 20% hasta los 70.000 millones de dirhams, frente a los 58.000 millones del año anterior.

Los resultados ponen de relieve la resiliencia de la economía de Abu Dabi y el avance continuo de su diversificación económica. Asimismo, destacan la eficiencia de su infraestructura para apoyar el comercio y la actividad empresarial, lo que refuerza su posición como centro regional y global de comercio y logística.

Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED), afirmó que “el desempeño del comercio exterior no petrolero en 2025 refleja un sistema construido sobre la eficiencia, la escala y la continuidad. Este crecimiento responde a una alineación deliberada entre políticas, infraestructuras y acceso a los mercados, que permite que los flujos comerciales se desarrollen con rapidez y fiabilidad”.

Añadió que la fortaleza de las exportaciones, junto con el crecimiento sostenido de las importaciones y las reexportaciones, indica una mayor integración en los flujos comerciales globales y una posición más competitiva en corredores clave. En un entorno internacional cada vez más complejo, Abu Dabi continúa garantizando la fluidez del comercio, reduciendo fricciones en las cadenas de suministro y operando con estabilidad.

“Nuestro objetivo sigue siendo ampliar las asociaciones, avanzar en las capacidades logísticas y facilitar un comercio transfronterizo más eficiente, reforzando el papel de Abu Dabi como un centro fiable dentro del sistema comercial global”, subrayó.

Por su parte, Rashed Lahej Al Mansoori, director general de Aduanas de Abu Dabi, señaló que “estos resultados ponen de manifiesto el éxito de las políticas del emirato en la construcción de un modelo económico competitivo basado en la diversificación, la sostenibilidad y la apertura, en línea con su visión estratégica”.

Añadió que Aduanas de Abu Dabi continúa modernizando sus operaciones conforme a las mejores prácticas internacionales mediante la adopción de soluciones digitales avanzadas y sistemas inteligentes, al tiempo que refuerza la gestión de riesgos y mejora la eficiencia operativa.

Estos esfuerzos contribuyen a agilizar los flujos comerciales y acelerar el movimiento de mercancías a través de los puertos, reforzando aún más la posición de Abu Dabi como centro global de comercio e inversión.

En cuanto a los modos de transporte, el comercio no petrolero por vía aérea representó el 33,5% del total, el terrestre el 35% y el marítimo el 31,5%.