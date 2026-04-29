Mohammed bin Rashid aprueba el lanzamiento del Programa Nacional para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro en EAU

DUBÁI, 29 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, ha aprobado el lanzamiento del Programa Nacional para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro en Emiratos Árabes Unidos.

El programa tiene como objetivo fortalecer la seguridad económica, apoyar la competitividad global del país y consolidar su capacidad a largo plazo de adaptación y sostenibilidad.

La iniciativa busca garantizar el abastecimiento de bienes esenciales —alimentarios, médicos e industriales— en un contexto de desafíos globales. Para ello, adopta un enfoque integral que incluye la diversificación de las fuentes de importación, el impulso a la producción local industrial y agrícola en colaboración con el sector privado, y la ampliación de alianzas internacionales para asegurar la disponibilidad continua de estos productos.

Asimismo, refuerza los esfuerzos preventivos de Emiratos para hacer frente a los riesgos que afectan a las cadenas de suministro globales, mediante la creación de un sistema nacional que garantice el acceso sostenible a bienes estratégicos y mejore la preparación del país ante los cambios regionales e internacionales.

El programa se centra en identificar los productos prioritarios para Emiratos, evaluar su exposición a riesgos de importación, determinar mercados y fuentes de suministro estratégicos, y establecer alianzas que aseguren la continuidad del abastecimiento.

También contempla la ampliación de la producción agrícola y la fabricación local, así como el análisis de oportunidades de inversión en sectores clave que respalden la sostenibilidad a largo plazo de las cadenas de suministro, junto con la creación de asociaciones internacionales con entidades capaces de producir y distribuir a gran escala.

Además, el programa estudia distintos escenarios relacionados con estos bienes esenciales y sus proveedores, evalúa la viabilidad de su producción en Emiratos y amplía las oportunidades de inversión con países socios implicados en su fabricación.