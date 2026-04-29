Mansour bin Zayed recibe al viceprimer ministro de Rusia

ABU DABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, recibió en Qasr Al Watan, en Abu Dabi, a Dmitri Patrushev, viceprimer ministro de la Federación de Rusia.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron vías para reforzar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Rusia en diversos ámbitos, con el objetivo de servir a los intereses mutuos y contribuir al desarrollo y la prosperidad de ambos países y sus pueblos. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos de interés común.

El jeque Mansour bin Zayed subrayó la solidez de las relaciones bilaterales y la importancia de ampliar los ámbitos de cooperación de forma que respalden las trayectorias de desarrollo de ambos países y refuercen sus intereses compartidos.

A la reunión asistieron el embajador de Emiratos en Rusia, Mohammed Ahmed Al Jaber, así como varios responsables.