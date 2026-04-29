Emiratos identifica 150 bienes esenciales para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, según el ministro de Comercio Exterior

ABU DABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmó que el lanzamiento del Programa Nacional para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro refleja el compromiso del país con el fortalecimiento de la seguridad económica, la garantía del flujo sostenible de bienes esenciales y el refuerzo de su capacidad para afrontar cambios geopolíticos y económicos a escala global.

En declaraciones a la agencia WAM, el ministro explicó que el programa fue desarrollado y puesto a prueba durante el periodo de los ataques iraníes contra Emiratos y varios países de la región, con el objetivo de mejorar la capacidad del país para gestionar los desafíos y las disrupciones que afectan a las cadenas de suministro globales.

Al Zeyoudi señaló que la iniciativa tiene en cuenta la evolución geopolítica y geoeconómica, incluidos el aumento de los costes logísticos y de los seguros, así como los cierres y las interrupciones derivados de conflictos y guerras en la región.

El ministro indicó que se han identificado de forma integral los bienes esenciales, con más de 150 productos clave analizados. Aunque muchos de ellos se importan actualmente de mercados específicos, se han identificado fuentes alternativas para garantizar su disponibilidad en caso de interrupciones globales.

Subrayó que el programa contempla la localización de la producción de varios de estos bienes dentro de Emiratos, junto con la exploración de oportunidades de inversión internacional en sectores estratégicos para asegurar el suministro continuo en cualquier circunstancia.

El titular de Comercio Exterior describió el programa como un esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, cuya implementación comenzará mediante acuerdos con varios países y socios estratégicos para reforzar la preparación del país.

Añadió que la plataforma “Make it in the Emirates 2026”, que se inaugurará el 4 de mayo, incluirá el anuncio de estos bienes esenciales a inversores y empresarios, abriendo oportunidades de inversión y transferencia de tecnología productiva a Emiratos.

Al Zeyoudi afirmó que el objetivo es construir un sistema integrado y eficiente capaz de responder a los cambios regionales y globales, reforzar la capacidad de adaptación del país ante las transformaciones del comercio internacional y mantener su posición en el mapa global del comercio.

Asimismo, destacó que Emiratos, a través de una visión estratégica, busca diversificar sus fuentes de importación, ampliar sus asociaciones comerciales y de inversión a nivel global y reforzar la cooperación internacional para garantizar el acceso sostenible a bienes esenciales.

El ministro subrayó que el programa representa un paso significativo hacia el desarrollo de un sistema económico flexible, capaz de hacer frente a los desafíos globales y de mejorar la competitividad de la economía nacional.

“Siguiendo las directrices del liderazgo de Emiratos, el país continuará trabajando con socios locales, regionales e internacionales para desarrollar un sistema eficaz capaz de transformar los desafíos en oportunidades que impulsen un crecimiento económico sostenible”, concluyó.