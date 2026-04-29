Abdullah bin Zayed recibe al asesor principal del primer ministro de Canadá en política exterior, defensa y seguridad

ABU DABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Scott Gilmore, asesor principal del primer ministro de Canadá en política exterior, defensa y seguridad, para analizar la evolución de la situación regional.

Durante el encuentro se abordaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de no provocados y terroristas, que tuvieron como objetivo Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos, así como su impacto en la paz y la seguridad regional e internacional, la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

Gilmore reiteró la solidaridad de Canadá con Emiratos y su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger su soberanía, su seguridad y su integridad territorial, así como a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed agradeció la visita de Gilmore, que consideró reflejo del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y una reafirmación del pleno respaldo de Canadá a Emiratos tras la agresión terrorista iraní.

Ambas partes abordaron también los avances relacionados con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y analizaron vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales dirigidos a promover la seguridad, la estabilidad y la paz en la región.

Asimismo, examinaron diversas cuestiones de interés común en el marco de las relaciones bilaterales y las formas de impulsar la cooperación en distintos ámbitos en apoyo de intereses compartidos.

A la reunión asistió Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional.