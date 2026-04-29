El Banco Central de EAU mantiene el tipo de interés base en el 3,65%

ABU DABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha decidido mantener el tipo de interés base aplicable a la facilidad de depósitos a un día (ODF, por sus siglas en inglés) en el 3,65%.

La decisión se produce tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios el tipo de interés sobre los saldos de reserva (IORB).

Asimismo, el CBUAE ha optado por mantener el tipo de interés aplicable a la obtención de liquidez a corto plazo en 50 puntos básicos por encima del tipo base para todas las facilidades permanentes de crédito.

El tipo base, vinculado al IORB de la Reserva Federal, indica la orientación general de la política monetaria y establece un nivel mínimo efectivo para los tipos de interés del mercado monetario a un día en Emiratos Árabes Unidos.