El presidente de Emiratos felicita por teléfono al primer ministro designado de Irak

ABU DABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, felicitó por teléfono a Ali Al Zaidi por su designación para formar un nuevo Gobierno en la República de Irak.

El mandatario emiratí le deseó éxito en sus nuevas responsabilidades y reafirmó el compromiso de Emiratos de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y de apoyar los esfuerzos que contribuyan a la estabilidad de Irak y respondan a las aspiraciones de su pueblo de progreso y prosperidad.

Por su parte, Al Zaidi expresó su agradecimiento al presidente y trasladó sus deseos de continuo progreso y prosperidad para Emiratos Árabes Unidos.