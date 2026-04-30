Emiratos Árabes Unidos conmemora el Día Internacional de los Trabajadores

ABU DABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos conmemorará este viernes el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra cada 1 de mayo, en reconocimiento a la mano de obra y a su papel esencial en el desarrollo sostenible del país.

El ministro de Recursos Humanos y Emiratización y ministro interino de Educación Superior e Investigación Científica, Abdulrahman Al Awar, afirmó que los trabajadores constituyen un pilar fundamental y socios clave para hacer realidad la ambiciosa visión de EAU en distintos sectores económicos y sociales. Asimismo, destacó su contribución al fortalecimiento de la posición del país como destino global de referencia para vivir, trabajar e invertir.

En declaraciones a la agencia oficial Emirates News Agency (WAM), Al Awar señaló que la celebración del Día Internacional de los Trabajadores refleja los valores humanitarios de EAU, así como su apuesta por la cooperación y la solidaridad social. También subrayó el compromiso permanente del país con la creación de un entorno laboral positivo que impulse la productividad y facilite la actividad empresarial.

El ministro destacó los esfuerzos continuos del ministerio, en coordinación con socios de los sectores público y privado, para desarrollar iniciativas que promuevan una cultura de reconocimiento, refuercen el bienestar de los trabajadores y amplíen la protección social. Estas iniciativas contribuyen a aumentar la flexibilidad y la competitividad del mercado laboral, atraer talento emiratí y expertos internacionales, y garantizar un entorno laboral seguro y atractivo, en línea con la visión «We the UAE 2031».

El Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización, junto con sus socios, conmemorará la jornada mediante la distribución de obsequios a trabajadores en centros de trabajo, alojamientos laborales y aeropuertos, en reconocimiento a su contribución.

EAU continúa reforzando la protección de los derechos laborales en distintos sectores económicos mediante un marco legislativo integrado que garantiza un equilibrio entre los derechos de trabajadores y empleadores, así como un entorno laboral seguro y estable.

El mercado laboral emiratí registró un notable crecimiento entre 2021 y 2025, respaldando con fuerza la economía nacional. La fuerza laboral aumentó un 101,7 %, mientras que el empleo cualificado creció un 49,9 % y el número de empresas se incrementó un 45,7 % en ese periodo de cinco años.

Además, el 90 % de los trabajadores objetivo se había inscrito en el sistema de seguro de desempleo a finales del año pasado.

Los resultados del pasado ejercicio muestran que el 99 % de las empresas del sector privado cumplió con la política de pausa obligatoria al mediodía para proteger a los trabajadores del estrés térmico, junto con la instalación de más de 10.000 estaciones de descanso para repartidores.

Más de 2.700 empresas estaban registradas en el sistema de alojamiento laboral a finales del año pasado, beneficiando a cerca de 1,9 millones de trabajadores, que disponen de altos estándares de confort, salud y seguridad.

Cabe destacar que el mercado laboral de EAU se sitúa entre los más destacados a nivel mundial en diversos indicadores internacionales de competitividad en múltiples ámbitos.