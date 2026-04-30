El presidente de EAU recibe al presidente de la Región del Kurdistán de Irak

ABU DABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Nechirvan Barzani, presidente de la Región del Kurdistán de Irak.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron la cooperación entre EAU y la República de Irak, incluida la Región del Kurdistán, y analizaron vías para ampliarla de manera que responda a los intereses comunes y beneficie a ambos pueblos.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de interés mutuo, en particular sobre la evolución de la situación regional y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU, así como varios jeques, ministros y altos cargos.