El sistema de transporte y cadena de suministro de EAU sigue operando con eficiencia y estabilidad: Suhail Al Mazrouei

ABU DABI, 30 de abril de 2026 (WAM) – Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructura y presidente del Comité de Suministro y Transporte, afirmó que el sistema de transporte y cadena de suministro de EAU sigue operando con eficiencia y estabilidad, respaldado por un enfoque nacional integrado basado en la anticipación, la integración y la preparación para el futuro.

Al Mazrouei dijo: “La continuidad del sistema de transporte y cadena de suministro refleja un alto nivel de resiliencia para afrontar los desafíos regionales y mejora la fluidez eficiente de los bienes. Esto se ha logrado mediante una infraestructura flexible que apoya la sostenibilidad de las cadenas de suministro, además de la diversidad e integración de los canales de transporte en los sectores marítimo, terrestre y ferroviario”.

Explicó que, desde el inicio de los acontecimientos recientes, la manipulación de contenedores ha superado los 262.000 contenedores, junto con la operación de unos 4.800 camiones diarios para reforzar la conectividad entre puertos. También se han monitorizado alrededor de 1.200 buques en aguas de EAU en términos de suministro y servicios.

Al Mazrouei señaló además que el refuerzo de la conectividad entre los puertos de la costa del Golfo y la costa oriental se está logrando mediante una red integrada de camiones, apoyada por un paquete de facilidades que incluye el levantamiento de restricciones de circulación y exenciones de tasas. Esto se complementa con una cooperación regional e internacional eficaz que ha garantizado un flujo ininterrumpido de bienes.

En cuanto a la gobernanza, el ministro explicó que el sistema se gestiona a través del Comité de Suministro y Transporte, dentro de un marco nacional integral. Este marco se basa en una colaboración reforzada con el sector privado y en la coordinación entre más de 20 entidades federales, locales y operativas, guiadas por mecanismos claros de gobernanza que priorizan la eficiencia y la sostenibilidad. También garantiza la conectividad operativa directa entre puertos, pasos fronterizos terrestres y la red ferroviaria.

Subrayó que el equipo nacional que supervisa el sector de suministro y transporte desempeña un papel fundamental en la fase actual mediante equipos operativos especializados en gestión de flujos, datos y logística. El equipo opera una sala nacional de operaciones las 24 horas, monitoriza en tiempo real los movimientos de envíos, prioriza la entrada y salida de buques en coordinación con el Ministerio de Economía y aborda de inmediato los retos operativos. También redistribuye las rutas en función de los niveles de presión operativa, con coordinación continua con las entidades y operadores pertinentes.

Sobre las inversiones en infraestructura, Al Mazrouei destacó su importante contribución al fortalecimiento de la preparación de las cadenas de suministro. La capacidad de los puertos de la costa oriental se ha multiplicado por veinte, el movimiento diario de camiones ha aumentado treinta veces respecto a niveles anteriores, los puntos de refrigeración han pasado de 490 a más de 2.400 tomas eléctricas y el número de grúas ha superado las 30. Además, se han habilitado más de 7 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento, junto con zonas específicas en el puerto de Fujairah para gestionar más de 2,8 millones de toneladas métricas de carga a granel procedente de países del CCG.

En cuanto a la cohesión comunitaria, afirmó que lo que está presenciando EAU refleja una fuerte conciencia social y una elevada confianza en la eficiencia del sistema nacional. También demuestra una sólida alianza entre la comunidad y las entidades gubernamentales basada en la preparación y la transparencia. Señaló que la integración entre el Gobierno y el sector privado refuerza un modelo avanzado que mejora la sostenibilidad de los servicios y fortalece la cohesión social.

El ministro añadió: “La solidaridad excepcional y el espíritu nacional responsable demostrados por la comunidad de EAU son motivo de orgullo y reconocimiento, y confirman que la fortaleza de la nación emana de la conciencia y la unidad de su pueblo”.

Por su parte, Mohammed Al Mansoori, subsecretario de Asuntos de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Energía e Infraestructura, confirmó que las facilidades flexibles ofrecidas a las empresas de transporte han apoyado directamente al sector logístico y reforzado su eficiencia durante la fase actual, garantizando el flujo fluido y continuo de bienes.

Dijo: “Estas facilidades incluyeron la activación de rutas alternativas, el levantamiento de restricciones al movimiento de camiones entre puertos y la coordinación con las autoridades locales para eliminar las prohibiciones de tránsito de camiones en carreteras, lo que contribuyó a acelerar las operaciones de transporte y reducir los tiempos de viaje”.

Al Mansoori añadió que se han eximido las tasas de acceso en las rutas que conectan la costa oriental con otros puertos, se han activado corredores aduaneros para agilizar los procedimientos de despacho y reducir los tiempos de tránsito, y se han simplificado los procedimientos de entrada de vehículos en los países del CCG, incluida la autorización de entrada de vehículos vacíos.

En cuanto al desempeño portuario, señaló que las operaciones desde principios de marzo han sido un sólido indicador de la eficiencia y preparación de los puertos de EAU. Subrayó que el sistema portuario de EAU se caracteriza por capacidades integradas que refuerzan su capacidad de respuesta ante diversas circunstancias.

Añadió: “Estas capacidades incluyen una capacidad operativa avanzada y escalable, que ha permitido a los puertos absorber incrementos de manera eficiente, así como la integración operativa con la red ferroviaria y los pasos fronterizos terrestres para garantizar un movimiento fluido de la carga. Esto se apoya en una alta preparación operativa, planes proactivos, rutas alternativas y flexibilidad operativa para gestionar con eficiencia aumentos repentinos”.

Al Mansoori destacó que estos esfuerzos reflejan la integración de funciones entre las entidades pertinentes y contribuyen a fortalecer la competitividad de EAU como centro logístico mundial.

Mientras tanto, el jeque Khalid bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, presidente de la Autoridad de Puertos, Aduanas y Zonas Francas de Sharjah, afirmó que la fluidez de las operaciones logísticas refleja un nivel avanzado de integración nacional entre entidades federales, locales y operativas. Esta integración ha mejorado la eficiencia portuaria, garantizado la sostenibilidad del rendimiento y mantenido el flujo continuo de bienes y servicios conforme a los más altos estándares de preparación.

Explicó que los puertos de la costa oriental representan un pilar estratégico dentro del sistema nacional, al servir de base para diversificar las rutas de las cadenas de suministro y reforzar la posición de EAU como centro logístico regional y actor clave en el comercio mundial.

A su vez, el capitán Mohamed Juma Al Shamisi, director gerente y consejero delegado del Grupo Abu Dhabi Ports, afirmó que los transportistas nacionales desempeñan un papel fundamental para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro mediante el fortalecimiento de las capacidades de transporte marítimo y la prestación de soluciones logísticas integradas que siguen el ritmo de los acontecimientos mundiales. Destacó que la elevada preparación de la flota nacional, junto con la flexibilidad operativa, ha garantizado un flujo estable y eficiente de bienes durante emergencias, reforzando la seguridad del suministro y consolidando la posición de EAU como centro mundial fiable para el comercio marítimo.

Abdulla bin Damithan, presidente de la Corporación de Puertos, Aduanas y Zona Franca de Dubái, afirmó que los indicadores operativos avanzados de EAU reflejan su capacidad para adaptarse a los rápidos cambios del comercio mundial con gran eficiencia y preparación.

Señaló que la resiliencia de las cadenas de suministro, el aumento de las tasas de manipulación de contenedores y la mejora de la conectividad entre puertos demuestran la integración del sistema logístico nacional.

Por último, Shadi Malak, consejero delegado de Etihad Rail, subrayó que la red ferroviaria nacional de EAU es un elemento clave para reforzar la integración del sistema de transporte del país. Ha conectado con éxito puertos con pasos fronterizos terrestres y zonas logísticas, impulsando el movimiento comercial tanto a escala nacional como regional. Desde el lanzamiento de las operaciones de transporte ferroviario de mercancías en febrero de 2023, la red ha generado importantes beneficios económicos y apoyado el crecimiento. Su papel sigue ampliándose en la fase actual mediante una mayor capacidad operativa, en línea con la creciente demanda de carga y reforzando aún más la posición de EAU como centro logístico mundial.