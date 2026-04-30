La Fiscalía de Emiratos envía a juicio a 13 acusados y seis empresas por intentar trasladar material militar a la Autoridad Portuaria de Sudán

ABU DABI, 30 abr (WAM) — El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif al Shamsi, ha ordenado remitir a 13 acusados y seis empresas registradas en el país ante el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi (Sala de Seguridad del Estado), acusados de tráfico ilícito de material militar, falsificación y blanqueo de capitales.

La decisión se produce tras una amplia investigación de la Fiscalía, que reveló que los acusados intentaron hacer pasar un cargamento de munición a través del territorio emiratí con destino a la Autoridad Portuaria de Sudán, en clara violación de la legislación vigente.

Las pesquisas apuntan a que el caso está vinculado a acuerdos de adquisición solicitados por el comité de armamento de la Autoridad Portuaria de Sudán, presidido por Abdel Fattah al Burhan y su adjunto Yasser al Atta, con una coordinación atribuida a Othman Mohammed al Zubair Mohammed. Entre los implicados figuran también personas que habrían desempeñado funciones de dirección y coordinación, como Salah Abdallah Mohammed Saleh, conocido como Salah Gosh.

Los acusados se enfrentan a cargos de tráfico ilícito de material militar, falsificación y uso de documentos oficiales, así como blanqueo de los ingresos derivados de estas actividades, lo que constituye graves infracciones de la legislación emiratí.

Según la Fiscalía, la operación se llevó a cabo mediante dos transacciones interrelacionadas, con planificación previa y el uso de estructuras comerciales y financieras como tapadera para ocultar su carácter ilícito.

En la primera operación, cerrada fuera de Emiratos, se acordó el suministro de material militar —incluidos fusiles Kalashnikov, ametralladoras y granadas— por un valor declarado de 13 millones de dólares, aunque su valor real no superaba los 10 millones. La diferencia se destinó a comisiones ilícitas repartidas entre los acusados por facilitar la operación, con pagos canalizados a través de empresas autorizadas y cuentas bancarias en Emiratos bajo cobertura comercial ficticia.

La segunda operación se ejecutó dentro del país utilizando más de dos millones de dólares procedentes de la primera transacción para adquirir un nuevo cargamento de munición. Parte de este envío fue introducido en el país mediante métodos fraudulentos para ocultar su verdadera naturaleza, a través de un avión privado, con vistas a su traslado a Sudán.

Las autoridades lograron desmantelar la operación, rastrear los flujos financieros y los envíos, y frustrar el plan antes de que se completara. Los acusados fueron detenidos y se impidió el tránsito del material.

Las investigaciones revelaron además que el plan iba más allá del cargamento incautado e incluía preparativos para introducir de forma clandestina otros cinco millones de cartuchos de munición Goryunov a través de seis operaciones adicionales. La interrupción del primer envío impidió su ejecución.

La investigación reunió pruebas concluyentes, entre ellas la incautación y el análisis de registros financieros y comerciales, documentos y correspondencia oficial, así como el seguimiento de transferencias bancarias y flujos de efectivo vinculados a las operaciones. También se incluyen confesiones de varios acusados y registros documentados de comunicaciones que evidencian la coordinación entre los implicados.

El fiscal general ya había anunciado el 30 de abril de 2025 que las autoridades de seguridad habían frustrado un intento de hacer pasar armas y material militar por medios ilícitos hacia la Autoridad Portuaria de Sudán, lo que dio lugar a detenciones y sentó las bases del caso actual.

En su comunicado final, la Fiscalía subrayó que Emiratos no tolerará ningún intento de utilizar su territorio, sus instituciones o su sistema financiero con fines ilícitos, y afirmó que la soberanía y la seguridad del Estado son una línea roja, y que la ley se aplicará con firmeza a todos los implicados.

Primero: las personas enviadas a juicio:

1. Rashed Omar Abdul Qader Ali

2. Mohammed Al Fath Mohammed Beik

3. Salah Abdallah Mohammed Saleh

4. Abdullah Khalafallah

5. Ahmed Rabie Sayed Ahmed Mohammed

6. Yasser Abdulrahman Hassan Al Atta

7. Othman Mohammed Al Zubair Mohammed

8. Maher Abduljalil Mohammed Abduljalil

9. Khaled Yousef Mukhtar Yousef

10. Ahmed Khalafallah Abdullah Ahmed

11. Mubarak Ali Al Sheikh Mohammed

12. Othman Bakr Ali Karrar

13. Musab Awad Al Karim Hassan Mohammed

Segundo: las seis empresas enviadas a juicio:

1. Rashed Omar Brokerage Company

2. Portex Trade Limited

3. Wardat Al Masarra Trading Company

4. Sudamina Company

5. Yellow Sand Trading Company

6. Apollara Electronics Trading Company