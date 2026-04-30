El presidente de Emiratos y el primer ministro de Nueva Zelanda abordan la relación bilateral y la situación regional en una llamada

ABU DABI, 30 abr (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, en la que abordaron vías para ampliar la cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de impulsar la asociación y reforzar la colaboración, especialmente en ámbitos prioritarios como la economía, el comercio, la inversión y las energías renovables, con el objetivo de apoyar el desarrollo y el crecimiento económico en ambos países.

También analizaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, la seguridad energética y la economía global.