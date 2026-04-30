Saeed Al Hajeri concluye una visita oficial a Azerbaiyán

ABU DABI, 30 abr (WAM) — Saeed Al Hajeri, ministro de Estado, concluyó una visita oficial a la República de Azerbaiyán los días 28 y 29 de abril de 2026, durante la cual mantuvo una serie de reuniones de alto nivel destinadas a reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en sectores prioritarios.

Durante la visita, Al Hajeri se reunió con Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, así como con varios altos cargos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Jeyhun Bayramov; el ministro de Economía, Mikayil Jabbarov; el ministro de Sanidad, Teymur Musayev; el ministro de Energía, Parviz Shahbazov; y el viceministro de Industria de Defensa, Mehman Bakhishov. En los encuentros se abordaron fórmulas para impulsar la asociación estratégica integral entre ambos países.

Al Hajeri copresidió además, junto al viceministro de Asuntos Exteriores azerbaiyano, Yalchin Rafiyev, la segunda reunión del Comité Conjunto de Cooperación para la Asociación Estratégica en Bakú. En ella se evaluaron los avances de la cooperación bilateral y se exploraron nuevas oportunidades para desarrollar la colaboración en diversos sectores prioritarios, con el objetivo de lograr resultados sostenibles y favorecer intereses comunes.

La parte azerbaiyana elogió el papel activo de las empresas emiratíes en el apoyo al sector energético y en la promoción de inversiones de alta calidad, contribuyendo al fortalecimiento de la asociación económica entre ambos países.

Durante su reunión con el ministro de Sanidad, ambas partes subrayaron la importancia de reforzar las relaciones bilaterales y de construir alianzas de cooperación que impulsen el desarrollo del sector sanitario, fomenten el intercambio de conocimientos y respalden los sistemas de salud. También se abordaron acuerdos de reconocimiento mutuo en el registro farmacéutico, que facilitarían el intercambio de medicamentos entre ambos países sin necesidad de nuevos registros.

Al Hajeri celebró la entrada en vigor, a principios de este mes, del Acuerdo de Asociación Económica Integral, al señalar que constituye un hito clave para impulsar el comercio, los flujos de inversión y reforzar el papel del sector privado en ambos países.

Ambas partes analizaron asimismo diversos acontecimientos regionales e internacionales de interés común y subrayaron la importancia de mantener la coordinación para apoyar los esfuerzos destinados a reforzar la estabilidad, reducir las tensiones y lograr una paz sostenible.

Al margen de la visita, AD Ports Group y Azcon Holding firmaron un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en puertos, logística y servicios marítimos, con el objetivo de impulsar los flujos comerciales y la conectividad entre ambos países.

Al Hajeri estuvo acompañado por una delegación de alto nivel integrada por representantes de varias entidades gubernamentales y del sector privado, reflejo de la solidez de las relaciones bilaterales y de las crecientes oportunidades de cooperación económica y de inversión entre Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán. Entre los miembros de la delegación figuraban Mohammad Alhawi, subsecretario del Ministerio de Inversión; Mohammed Al Nuaimi, subsecretario del Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente; y Omran Sharaf, viceministro de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas, además de representantes de los ministerios de Economía y Justicia, así como de AD Ports Group, Etihad Rail, Silal, Masdar, Mubadala, XRG y Dragon Oil.