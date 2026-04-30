Abdullah bin Zayed y el ministro francés de Exteriores abordan la situación regional

ABU DABI, 30 abr (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Jean-Noël Barrot, ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, con quien analizó la evolución de la situación en la región.

Durante el encuentro, ambos responsables examinaron las repercusiones de los ataques con misiles lanzados por Irán —calificados de no provocados y terroristas— contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos y amigos, así como su impacto en la paz y la seguridad regional e internacional, la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

El ministro francés reiteró la solidaridad de su país con Emiratos y su respaldo a todas las medidas destinadas a proteger su soberanía, preservar su seguridad e integridad territorial y garantizar la protección de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, el jeque Abdullah expresó su agradecimiento por la visita de Barrot, al considerar que refleja la profundidad de las relaciones estratégicas y excepcionales entre ambos países, y subraya la plena solidaridad de Francia con Emiratos tras esta agresión iraní.

Asimismo, destacó el respaldo francés frente a los ataques iraníes, señalando que pone de manifiesto la solidez de los vínculos estratégicos de larga data entre ambos países y su continuo desarrollo en distintos ámbitos.

Ambas partes abordaron también los avances relacionados con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y subrayaron la importancia de reforzar los esfuerzos internacionales para lograr una paz sostenible en la región y atender las aspiraciones de sus pueblos de desarrollo y prosperidad económica.

Durante la reunión se trataron además cuestiones de interés común relativas a las relaciones estratégicas entre Emiratos y Francia, así como las perspectivas de impulsar la cooperación bilateral en diversos sectores, entre ellos el económico, cultural y tecnológico, en beneficio de ambos países.

Al encuentro asistieron Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos, y Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado.