Exteriores anuncia la prohibición de viajar a Irán, Líbano e Irak para los ciudadanos de Emiratos

ABU DABI, 30 abr (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado, a la luz de la evolución de la situación en la región, la prohibición de que los ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos viajen a la República Islámica de Irán, la República Libanesa y la República de Irak. Asimismo, ha instado a todos los nacionales emiratíes que se encuentren actualmente en estos países a acelerar su regreso inmediato a Emiratos.

En el marco del compromiso del país con el seguimiento del bienestar de sus ciudadanos en el extranjero y la garantía de su seguridad, el Ministerio ha subrayado la importancia de cumplir todas las instrucciones y recomendaciones que emite.

Además, ha pedido a los ciudadanos emiratíes que se encuentren en Irán, Líbano e Irak que se pongan en contacto con el Ministerio a través del número +97180044444, como parte de las medidas preventivas adoptadas para salvaguardar su bienestar.