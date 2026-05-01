Primer vuelo comercial directo entre EE UU y Venezuela en siete años aterriza en Caracas

CARACAS, 1 may (WAM) — El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó en Caracas.

El vuelo AA3599, operado por Envoy Air —filial de American Airlines—, despegó de Miami a las 10.11 hora local (14.11 GMT), cinco minutos antes de lo previsto, según los datos de salidas del Aeropuerto Internacional de Miami. Llegó unas tres horas después a la capital venezolana y regresó a Florida más tarde por la tarde.

Anteriormente, la aerolínea anunció que un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas comenzará a operar el 21 de mayo.