Se restablecen las operaciones aéreas normales en el espacio aéreo de Emiratos

ABU DABI, 2 de mayo de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil ha anunciado la reanudación completa de las operaciones normales de navegación aérea en el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos, así como el levantamiento de las medidas preventivas temporales.

La decisión se adoptó tras una evaluación exhaustiva de las condiciones operativas y de seguridad, y en coordinación con las autoridades competentes. Se mantiene una supervisión continua en tiempo real para garantizar los más altos niveles de seguridad aérea.

La autoridad expresó su agradecimiento por la cooperación de los pasajeros y las aerolíneas durante el periodo de precaución, y confirmó la plena disposición de sus equipos técnicos y operativos para responder a cualquier eventualidad.

Asimismo, recomendó al público continuar informándose a través de fuentes oficiales.