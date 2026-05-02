El presidente de Emiratos recibe un mensaje escrito de su homólogo de Singapur

ABU DABI, 2 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha recibido un mensaje escrito del presidente de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, relativo a las relaciones bilaterales entre ambos países.

El mensaje fue entregado al jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, durante su encuentro con el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan.

Durante la reunión, ambas partes abordaron las graves repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de no provocados y terroristas, que tuvieron como objetivo Emiratos y varios países hermanos, en particular su impacto en la seguridad marítima internacional, el suministro energético, la economía global y la paz y seguridad regionales e internacionales.

Balakrishnan reiteró la solidaridad de su país con Emiratos en la adopción de todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed dio la bienvenida a la visita del ministro singapurense y destacó que refleja la solidez de las relaciones entre ambos países y la plena solidaridad de la República de Singapur con Emiratos tras esta agresión iraní.

Las dos partes examinaron también la evolución de la situación regional en relación con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y subrayaron la importancia de reforzar los esfuerzos regionales e internacionales para establecer una paz duradera en la región y preservar su seguridad y estabilidad.

Asimismo, trataron diversas cuestiones de interés común relacionadas con las relaciones estratégicas y la asociación integral entre ambos países.

El jeque Abdullah bin Zayed afirmó que Emiratos y Singapur mantienen profundos lazos estratégicos que siguen creciendo en el marco de su asociación integral, en beneficio de sus objetivos de desarrollo y para lograr una mayor prosperidad económica y desarrollo sostenible para sus pueblos.

A la reunión asistió también el ministro de Estado Saeed bin Mubarak Al Hajeri.