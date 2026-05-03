Saeed Al Hajeri se reúne con la viceprimera ministra y ministra de Exteriores de Georgia

TBILISI, 3 de mayo de 2026 (WAM) — Saeed Al Hajeri, ministro de Estado, mantuvo reuniones bilaterales durante su visita de trabajo a Georgia con Maka Botchorishvili, viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores; David Songulashvili, ministro de Protección Medioambiental y Agricultura; Paata Salia, ministro de Justicia; y Genadi Arveladze, viceministro de Economía y Desarrollo Sostenible.

Los encuentros pusieron de relieve la solidez y el dinamismo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Las partes abordaron vías para reforzar la cooperación en sectores de interés común, con especial atención a áreas prioritarias como la economía, las infraestructuras, los servicios empresariales, la agricultura, la energía, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

Al Hajeri reiteró el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de fortalecer las alianzas económicas y de inversión con Georgia para impulsar los intereses compartidos de ambos países.

Por su parte, los responsables georgianos elogiaron la evolución de las relaciones bilaterales y expresaron su confianza en que la visita y las reuniones celebradas contribuyan a ampliar la cooperación en distintos ámbitos de interés mutuo.

La visita de Al Hajeri contó con la participación de alto nivel de diversas entidades gubernamentales y representantes del sector privado, entre ellos Omran Sharaf, viceministro de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas, así como representantes del Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente, XRG, AD Ports, Etihad Rail, Dragon Oil, Silal y Masdar.