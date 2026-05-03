La infraestructura de Emiratos impulsa su consolidación como destino deportivo global

DUBÁI, 3 de mayo de 2026 (WAM) — La infraestructura deportiva integrada de Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un pilar clave para impulsar la excelencia deportiva, atraer grandes eventos internacionales y reforzar la posición del país en el mapa deportivo mundial, gracias a instalaciones avanzadas que combinan innovación, sostenibilidad y diversidad.

El circuito Yas Marina se sitúa a la vanguardia de este ecosistema como uno de los principales ejemplos de instalaciones deportivas multifuncionales. Acoge anualmente el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, además de una amplia variedad de eventos deportivos y de ocio a lo largo del año, lo que lo convierte en una plataforma global que integra deporte, turismo y entretenimiento.

El circuito dispone de instalaciones completas, incluidas áreas modernas de hospitalidad, un avanzado centro de control de carrera y una infraestructura digital que mejora la experiencia de espectadores y participantes, además de su capacidad para albergar diversas competiciones de automovilismo y eventos deportivos comunitarios.

El estadio Hazza bin Zayed destaca también como uno de los recintos deportivos más emblemáticos, no solo en Emiratos sino a nivel mundial, especialmente tras haber sido reconocido como el mejor estadio del mundo en 2014, lo que refleja su excelencia en diseño e innovación en ingeniería.

El estadio combina una identidad arquitectónica inspirada en el entorno local con tecnologías modernas, posicionándose como un modelo de referencia de estadios inteligentes capaces de acoger grandes torneos continentales e internacionales.

Cuenta con sistemas técnicos avanzados, incluidas soluciones modernas de climatización, servicios integrados para aficionados e infraestructura digital de alto nivel, lo que mejora la experiencia tanto de los espectadores como de los jugadores y pone de relieve la capacidad del país para desarrollar recintos deportivos de clase mundial.

Además de estos referentes, Emiratos alberga una amplia red de complejos deportivos integrados, como el complejo deportivo Hamdan bin Mohammed, uno de los mayores recintos cubiertos multifuncionales de la región, con piscinas olímpicas y pabellones preparados para acoger campeonatos internacionales, así como la Ciudad Deportiva Zayed, uno de los centros más completos del país.

En Fuyaira, el complejo deportivo Zayed actúa como un centro clave para el desarrollo de deportes individuales y de combate, respaldado por instalaciones modernas que le han permitido acoger competiciones internacionales y reforzar la presencia deportiva global del emirato.

En el ámbito ecuestre, Emiratos sigue consolidando su liderazgo con infraestructuras de primer nivel, como los hipódromos de Meydan y Jebel Ali, que albergan grandes eventos internacionales como la Dubai World Cup. Asimismo, instalaciones de resistencia como Emirates International Endurance Village y Dubai International Endurance City ofrecen entornos integrados para la organización de competiciones conforme a los más altos estándares.

Las pistas de carreras de camellos en Al Marmoom y Al Wathba representan un modelo que combina patrimonio cultural y tecnología moderna, mediante el uso de sistemas inteligentes en la gestión de las carreras y una infraestructura completa para apoyar a propietarios y participantes.

En el fútbol, destacan recintos modernizados como el estadio Al Maktoum, junto con el estadio Mohammed bin Zayed y el estadio Al Nahyan, todos ellos plenamente equipados para acoger grandes encuentros continentales e internacionales.

El país cuenta además con instalaciones especializadas para deportes sobre hielo, centros de golf y tenis de nivel mundial, como el Emirates Golf Club, así como clubes de deportes acuáticos a lo largo de su costa, que ofrecen entornos ideales para la práctica y desarrollo de disciplinas marítimas.

Esta capacidad pone de relieve la preparación de Emiratos para acoger grandes eventos deportivos durante todo el año, apoyados por servicios integrados e infraestructuras técnicas avanzadas, lo que lo convierte en un destino preferente para federaciones internacionales y equipos globales para organizar torneos y concentraciones, y refuerza su papel como centro clave en la economía deportiva mundial.

Ahmed Rashed Mohammed Al Kaabi, director general del Dubai Equestrian Club, señaló que las instalaciones deportivas del país cumplen los estándares internacionales y ofrecen grandes capacidades, y destacó la continua preparación de Dubai International Endurance City para acoger diversas competiciones.

Añadió que los equipos han gestionado eficazmente las recientes variaciones meteorológicas y las lluvias, manteniendo la operatividad de las instalaciones y garantizando la continuidad de las actividades, lo que ha contribuido a la reanudación exitosa de las carreras.

Por su parte, Abdullah Saif Al Badi, secretario general adjunto de la Federación de Kárate de Emiratos Árabes Unidos, destacó el complejo deportivo Zayed en Fuyaira como un modelo avanzado de instalaciones deportivas, subrayando la celebración de una edición récord de la Liga Juvenil de Kárate, lo que refleja la solidez de la infraestructura y su capacidad para atraer grandes eventos internacionales.

Adel Al Falasi, director ejecutivo del Campeonato Internacional de Caballos Árabes de Dubái, afirmó que la infraestructura avanzada es un factor clave para el éxito de los eventos deportivos, y destacó que la organización de torneos en recintos multifuncionales como el Dubai World Trade Centre mejora la calidad organizativa y ofrece un entorno integrado conforme a los más altos estándares internacionales.