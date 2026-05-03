Dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Polonia por el Día de la Constitución

ABU DABI, 3 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de la República de Polonia, Karol Nawrocki, con motivo del Día de la Constitución de su país.
Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares tanto al presidente polaco como al primer ministro del país, Donald Tusk, con motivo de la efeméride.