El jeque Mohammed bin Rashid inicia las obras de excavación de túneles de la línea azul del Metro de Dubái y revisa el diseño de las futuras estaciones

DUBÁI, 3 de mayo de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubái, puso en marcha las obras principales de excavación de túneles del proyecto de la línea azul del Metro de Dubái, que cuenta con una inversión de más de 20.500 millones de dirhams.

El trazado de 30 kilómetros comprende un tramo subterráneo de 15,5 kilómetros y otro elevado de 14,5 kilómetros. Incluye 14 estaciones, entre ellas tres de intercambio, siete elevadas y cuatro subterráneas. Dará servicio a nueve distritos clave con una población prevista de alrededor de un millón de personas en el marco del Plan Maestro Urbano Dubái 2040. El jeque también revisó los diseños interiores de las futuras estaciones y fue informado sobre el avance del proyecto.

El dirigente afirmó que invertir en el sector del transporte es invertir en el futuro y constituye un pilar fundamental para reforzar la competitividad global de Dubái. Señaló que la línea azul del metro representa una extensión de una visión integrada destinada a construir una ciudad más conectada, eficiente y sostenible.

Añadió: «Nuestros proyectos en Dubái se ejecutan conforme a los más altos estándares internacionales, con planes claros, calendarios precisos y talento nacional capaz de convertir la visión en logros tangibles. Su ejecución está supervisada por 180 expertos e ingenieros ferroviarios».

La ceremonia de inauguración de las obras contó con la presencia del jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer viceemir de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Emiratos Árabes Unidos; el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo viceemir de Dubái; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Dubai Airports y presidente y consejero delegado de Emirates Airline and Group; el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Comité Olímpico de Emiratos Árabes Unidos; y varios altos responsables.

El inicio de las obras desde la mayor estación subterránea de intercambio de la red de metro, con una superficie de más de 44.000 metros cuadrados, refleja el compromiso de Dubái con un sistema de movilidad inteligente que mejore la calidad de vida, respalde la movilidad de las personas y el crecimiento de las empresas, y conecte comunidades dentro de un marco urbano integrado, consolidando su posición como la mejor ciudad del mundo para vivir, trabajar y visitar.

Dubái continúa consolidando un modelo de desarrollo basado en anticipar el futuro mediante infraestructuras avanzadas que acompañan sus ambiciones económicas y urbanas y refuerzan su preparación para nuevas fases de crecimiento.

El jeque Mohammed fue recibido en la estación International City 1 por Mattar Al Tayer, director general y presidente del Consejo de Directores Ejecutivos de la Autoridad de Carreteras y Transporte, junto con varios directivos de MAPA, LIMAK y CRRC Hong Kong, así como responsables de las empresas consultoras y contratistas encargadas del proyecto y varios consejeros delegados de la RTA.

Al inicio de la visita, Al Tayer informó sobre la evolución del proyecto, desde la aprobación del trazado en noviembre de 2023, la adjudicación del contrato en diciembre de 2024 y la colocación de la primera piedra en junio de 2025. El proyecto alcanza actualmente un 20% de ejecución, con más de 10.000 trabajadores y más de 500 ingenieros y expertos supervisando su desarrollo bajo liderazgo emiratí.

El consorcio ha completado más de 13 millones de horas de trabajo sin registrar accidentes con baja laboral. Las obras de las estaciones avanzan a un ritmo acelerado y superan los índices previstos, mientras continúan los trabajos de puentes, con la instalación de cimientos y pilares.

El consorcio ha comenzado también la construcción de los pilares del puente que cruzará el Dubai Creek, el primero del metro sobre esta vía, con una longitud de 1,3 kilómetros. Se prevé que las estructuras comiencen a tomar forma el próximo junio.

De acuerdo con el calendario, se espera que el proyecto alcance el 30% de ejecución a finales de 2026, con la inauguración prevista para el 9 de septiembre de 2029.

Al Tayer explicó que la red combinada de metro y tranvía de Dubái alcanza los 101 kilómetros y cuenta con 140 trenes. Desde su puesta en marcha en septiembre de 2009 hasta finales de 2025, ha transportado cerca de 2.800 millones de pasajeros, incluidos 295 millones el año pasado, un 7% más que en 2024. El uso diario medio se sitúa en torno a un millón de viajeros, y el metro representa el 40% del total del transporte público del emirato.

El jeque Mohammed revisó los diseños arquitectónicos de la estación de intercambio de Dubai International City 1, la mayor subterránea de la red, con capacidad estimada para unos 350.000 pasajeros diarios.

También examinó los diseños interiores de las estaciones, entre ellas la icónica estación Emaar Properties, que ocupará 11.000 metros cuadrados y, con 74 metros de altura, será la estación de metro más alta del mundo.

El diseño apuesta por espacios abiertos y el uso de la luz como elemento central para crear una experiencia visual singular. La estación ha sido concebida para transmitir lujo, con muros elevados, texturas naturales y tonos cálidos que evocan el espíritu del lugar y refuerzan el sentido de pertenencia.

El resto de estaciones presenta un diseño contemporáneo inspirado en los cuatro elementos de la naturaleza —aire, agua, tierra y fuego—, con propuestas que reflejan dinamismo, equilibrio y conexión con el entorno.

Durante el acto, el jeque dio la señal para poner en funcionamiento la tuneladora ‘Al Wugeisha’, lo que marcó el inicio de las excavaciones. Los trabajos avanzarán en tres direcciones desde la estación International City 1: hacia Mirdif, el Auto Market y Al Warsan (International City 2).

La tuneladora mide 163 metros, pesa más de 2.000 toneladas y funciona de forma continua, con un avance diario de entre 13 y 17 metros. Está equipada con sistemas avanzados de guiado digital, control y logística para el transporte del material excavado.

Además, es una máquina respetuosa con el medio ambiente, que no afecta negativamente a las capas del terreno adyacentes y permite construir túneles con perfiles uniformes, lo que facilita las fases posteriores y reduce costes.

La línea azul conectará con la línea verde en la estación Creek y con la roja en Centrepoint, dará servicio a zonas residenciales, académicas y de desarrollo, y facilitará el acceso al aeropuerto internacional de Dubái en unos 20 minutos. También se espera que reduzca la congestión del tráfico en un 20% en los corredores que recorre.

El proyecto se divide en dos ramales: uno de 21 kilómetros desde Al Jaddaf hasta Dubai Academic City, y otro de 9 kilómetros desde Al Rashidiya hasta International City 1. Incluye además la construcción de un depósito y centro de mantenimiento en Al Ruwayyah 3.

La línea dará servicio a centros urbanos clave como Dubai Silicon Oasis, un polo de innovación y conocimiento, y contribuirá al crecimiento económico y urbano del emirato.