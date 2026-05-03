Una nueva aula de lengua árabe en la Universidad de Salamanca refuerza el diálogo cultural por iniciativa del emir de Sharjah

SALAMANCA, 3 de mayo de 2026 (WAM) — Por iniciativa del jeque doctor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y emir de Sharjah, así como presidente de la Academia de la Lengua Árabe (ALA), esta institución, en colaboración con la Universidad de Salamanca, ha inaugurado el Aula de Lengua Árabe de Sharjah, en línea con su visión de reforzar la presencia global del árabe y consolidar su posición en instituciones académicas internacionales.

La iniciativa se enmarca en un memorando de entendimiento entre la ALA y la Universidad de Salamanca para apoyar la enseñanza del árabe a hablantes no nativos. El aula ofrece un entorno educativo integrado con libros y publicaciones recientes, además de cursos de formación especializados y talleres dirigidos a estudiantes y docentes.

La inauguración oficial tuvo lugar en una ceremonia celebrada en las instalaciones de la universidad en Madrid, con la presencia de académicos y responsables institucionales.

El director general de la Autoridad de Radiodifusión de Sharjah y miembro del consejo de administración de la ALA, Mohammed Hassan Khalaf, afirmó que «la apertura del Aula de Lengua Árabe en la Universidad de Salamanca supone un paso estratégico para promover el árabe y reforzar su presencia global». Añadió que refleja la visión de Sharjah y el compromiso del jeque Sultan bin Mohammed Al Qasimi con el fortalecimiento del idioma en instituciones académicas de referencia y con la construcción de puentes culturales entre los pueblos.

Por su parte, el secretario general de la ALA, Mohammed Safi Al Mosteghanemi, señaló que la iniciativa forma parte de una serie de proyectos emblemáticos impulsados por la academia para promover la enseñanza del árabe a no nativos. «El aula servirá como centro científico y cultural para estudiantes e investigadores, reforzando el estatus del árabe como lengua global de ciencia, cultura y civilización», indicó.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, expresó su agradecimiento al jeque Sultan bin Mohammed Al Qasimi por su apoyo al proyecto. Destacó que la iniciativa refleja un compromiso real con el impulso del diálogo cultural e intelectual entre civilizaciones y contribuirá al desarrollo de los programas de lengua árabe en la universidad, además de abrir nuevas vías de cooperación académica.

El proyecto es fruto de una colaboración institucional liderada por la ALA, en coordinación con el Departamento de Lengua Árabe y Estudios Orientales de la Universidad de Salamanca, con el seguimiento directo de la arabista Laura Cagao. El aula ha sido completamente equipada con recursos digitales, libros y publicaciones fundamentales, creando un entorno integral para que los estudiantes no nativos adquieran competencias en lengua árabe, tanto orales como escritas.

Fundada en 1215, la Universidad de Salamanca es una de las más antiguas de Europa y cuenta con una larga tradición en la enseñanza del árabe, lo que convierte esta nueva aula en una aportación significativa a esa trayectoria.

Este proyecto refleja además los esfuerzos continuos de Sharjah por promover el árabe a nivel internacional, reforzando su presencia en instituciones educativas y consolidando su papel como puente de intercambio cultural e intelectual entre los pueblos.