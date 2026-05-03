EAU refuerza su posición en medicina regenerativa y terapias con células madre

ABU DABI, 3 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos sigue consolidando su posición en el ámbito de la medicina regenerativa y las terapias con células madre, reforzando su papel como centro regional y global de innovación en tratamientos avanzados y basados en la genética. Este avance se enmarca en una visión más amplia orientada a construir un sistema sanitario sostenible impulsado por la innovación, la excelencia clínica y la integración institucional.

El Centro de Células Madre de Abu Dabi (ADSCC), acreditado por la Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) y la Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), se erige como un modelo nacional de referencia en este campo. El centro integra la atención clínica, la investigación científica y la bioproducción en un mismo marco, lo que permite ampliar el uso de células madre en el tratamiento de enfermedades complejas mediante trasplantes de médula ósea y terapias génicas, así como en aplicaciones ortopédicas y estéticas.

El ADSCC lidera además investigaciones avanzadas sobre enfermedades inmunológicas, genéticas y oncológicas, al tiempo que aplica inteligencia artificial al diagnóstico en colaboración con la Universidad Khalifa, la Universidad de Nueva York en Abu Dabi y AstraZeneca.

El hospital Yas Clinic, brazo clínico del centro, continúa ampliando el alcance de las terapias celulares y génicas, al tiempo que refuerza los servicios especializados. Esto favorece una mayor integración entre la investigación y la práctica clínica bajo la supervisión del Departamento de Salud de Abu Dabi.

En colaboración con el ADSCC, el hospital ha introducido varios tratamientos avanzados, entre ellos la terapia con células inmunitarias mononucleares y la terapia con células madre mesenquimales derivadas del cordón umbilical (UC-MSC). También ha aplicado la terapia con células T con receptor quimérico de antígeno (CAR-T) para tratar a un paciente de 38 años con lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico triple positivo.

Asimismo, en colaboración con el ADSCC y Vertex Pharmaceuticals, el hospital llevó a cabo la primera administración en Emiratos de una terapia génica para trastornos de la hemoglobina mediante CASGEVY, basada en la tecnología CRISPR-Cas9. Este tratamiento está dirigido a pacientes con anemia falciforme con crisis vasooclusivas recurrentes o talasemia dependiente de transfusiones.

La tecnología CRISPR-Cas9 permite la edición precisa de genes responsables de enfermedades: utiliza ARN guía para identificar secuencias específicas de ADN, mientras que la enzima Cas9 actúa como una «tijera» molecular que corta el ADN en el punto deseado, facilitando la corrección de defectos genéticos.

El centro ha desarrollado además una técnica avanzada para producir células madre neuronales a partir de células del propio paciente, lo que supone un avance significativo en la medicina regenerativa.

En el ámbito de los trasplantes de médula ósea, el equipo médico ha alcanzado varios hitos relevantes. Entre ellos figuran un trasplante exitoso de un donante no emparentado a un paciente emiratí de 55 años, el tratamiento de un niño palestino procedente de la Franja de Gaza y la salvación de un bebé paquistaní en un caso de extrema urgencia. En este último caso, una coincidencia completa de tejido con el padre permitió realizar el trasplante sin acondicionamiento previo.

El equipo también llevó a cabo un trasplante complejo en un menor de un año diagnosticado en la infancia con leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B) asociada a una mutación genética de alto riesgo, lo que refleja los avances continuos en el tratamiento del cáncer pediátrico.

En 2025, el ADSCC, en colaboración con Yas Clinic – Khalifa City, realizó 113 trasplantes de médula ósea, lo que eleva el total a 240 desde 2022. El centro también administró 26 terapias CAR-T, con resultados comparables a los de los principales centros internacionales: las tasas de supervivencia alcanzaron el 80% y se superaron más del 75% de los indicadores de rendimiento.

La medicina regenerativa es un campo relativamente reciente centrado en la reparación o sustitución de células, tejidos y órganos dañados. Se basa en tecnologías avanzadas como la bioingeniería, la terapia génica y el trasplante celular. Las células madre, capaces de autorrenovarse y diferenciarse en distintos tipos celulares especializados, constituyen la base de estos tratamientos y se obtienen de la médula ósea, la sangre periférica, la sangre del cordón umbilical y otros tejidos.