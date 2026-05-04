EAU consolida su liderazgo en fintech con un ecosistema integrado que impulsa la innovación y el crecimiento

ABU DABI, 4 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos sigue reforzando su posición como uno de los principales centros mundiales del sector de la tecnología financiera (fintech), apoyándose en un ecosistema plenamente integrado que combina infraestructuras digitales avanzadas, marcos regulatorios flexibles y una estrecha colaboración entre las entidades gubernamentales y el sector privado.

Este entorno acelera la entrada de empresas en el mercado, respalda su crecimiento e impulsa el desarrollo de servicios financieros más innovadores y especializados.

En declaraciones a la agencia de noticias emiratí WAM, directivos de empresas fintech afirmaron que el país está en condiciones de situarse entre los primeros mercados en los que los ciudadanos percibirán de forma tangible el impacto de la rápida transformación del sector en su vida cotidiana, gracias a un entorno integral basado en la innovación que fomenta el desarrollo de nuevas soluciones.

Rashid Al Qubaisi, consejero delegado de Mawarid Finance, señaló que Emiratos desempeña un papel clave en el impulso del sector fintech a través de un sistema integrado que facilita la rápida entrada de empresas en el mercado y respalda su crecimiento.

Indicó que la tecnología financiera ya ha transformado la naturaleza de los servicios financieros, y citó como ejemplo el lanzamiento de soluciones de financiación especializadas, como el pago del alquiler a través de plataformas digitales, que permiten a los usuarios solicitar y obtener aprobación en menos de 24 horas, algo antes inexistente. También destacó la posibilidad de invertir pequeñas cantidades mediante plataformas digitales especializadas.

Al Qubaisi añadió que la fintech se integrará cada vez más en las necesidades cotidianas de los usuarios, lo que permitirá ofrecer servicios más personalizados y ágiles.

Por su parte, Francisco J. Fernández, responsable de alianzas en Fuze Finance, afirmó que Emiratos se ha consolidado firmemente como un destacado centro mundial de fintech, al situarse entre los primeros países en introducir marcos regulatorios claros que respaldan el crecimiento del sector.

Fernández prevé cambios significativos en la relación entre los ciudadanos y el sector bancario en un futuro próximo, impulsados por tecnologías emergentes, en particular las stablecoins, que transformarán la forma en que las personas interactúan con el dinero.

Asimismo, señaló las iniciativas de banca abierta, que permitirán a los clientes tomar decisiones financieras más informadas.

Por su parte, Amira Soliman, consejera delegada y cofundadora de Time Guardian, afirmó que Emiratos ofrece uno de los mejores entornos del mundo para la creación y el desarrollo de empresas fintech. Describió el país como un «Silicon Valley» de la tecnología financiera tanto a escala regional como global, respaldado por su avanzada infraestructura regulatoria y legislativa.

Soliman añadió que los bancos en Emiratos se muestran cada vez más abiertos a colaborar con empresas fintech, especialmente cuando las propuestas están bien estructuradas y lideradas por fundadores con experiencia y conocimiento.

También destacó el creciente interés de emprendedores e inversores de todo el mundo, al señalar que muchas empresas internacionales eligen Emiratos como plataforma de lanzamiento de sus proyectos, atraídas por el acceso a financiación, el apoyo institucional y un entorno de inversión favorable.

Aoun Al Smadi, consejero delegado de Shory UAE, empresa especializada en seguros, subrayó que Emiratos es un centro global de referencia en fintech, respaldado por una sólida infraestructura digital y una regulación orientada al futuro. Añadió que el sector de los seguros tecnológicos (insurtech) opera dentro de este sistema integrado y se beneficia directamente de su madurez.