La mayor edición de ‘Make it in the Emirates’ abre sus puertas en Abu Dabi

ABU DABI, 4 de mayo de 2026 (WAM) — La quinta edición de Make it in the Emirates, la mayor hasta la fecha, se inauguró hoy en el ADNEC Centre Abu Dhabi bajo el lema «Industria avanzada. Emergemos más fuertes», marcando el mayor encuentro industrial celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.

El evento, que se celebra del 4 al 7 de mayo, reúne a ministros, líderes empresariales, inversores, industriales, innovadores y jóvenes, junto con representantes de organizaciones de medios de comunicación.

La edición de este año abarca una superficie expositiva de 88.000 metros cuadrados, lo que refleja un aumento del 30 % respecto al año anterior, mientras que el número de expositores ha ascendido a 1.245, un incremento del 73 % en comparación con 2025, con representación de los siete emiratos.

Make it in the Emirates 2026 abarca 12 industrias prioritarias, entre ellas la fabricación avanzada, la aeroespacial y de defensa, la farmacéutica, la energía, la movilidad y los materiales sostenibles. La magnitud de esta edición refuerza la orientación industrial a largo plazo de los EAU y su compromiso con una economía diseñada para seguir creciendo.

Creada para impulsar la estrategia industrial de los EAU, la plataforma funciona como un mecanismo nacional para convertir la ambición en acción, al reunir en un mismo espacio prioridades, capacidades y oportunidades industriales.