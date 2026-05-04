DXB mantiene la conectividad global durante las perturbaciones regionales y se prepara para recuperar el impulso de la demanda de viajes

DUBÁI, 4 de mayo de 2026 (WAM) — El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) ha logrado mantener la conectividad global durante un periodo de perturbaciones regionales que limitaron de forma significativa la capacidad del espacio aéreo y los horarios de vuelo en un corredor clave de la aviación. Con el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos ya plenamente restablecido, Dubai Airports está avanzando con decisión para ampliar sus operaciones, aumentando los movimientos de vuelos en línea con la capacidad disponible en las rutas regionales.

Desde el inicio de la situación el 28 de febrero, que se intensificó a lo largo de marzo, los aeropuertos de Dubái permanecieron operativos pese a las restricciones, facilitando el traslado seguro de 6 millones de pasajeros, más de 32.000 movimientos de aeronaves y 213.000 toneladas de carga esencial hasta el 30 de abril.

Las operaciones en DXB se mantuvieron en condiciones en constante cambio, con la programación, los flujos de pasajeros y los servicios en tierra ajustados al espacio aéreo disponible. La toma de decisiones coordinada en todo el ecosistema aeroportuario permitió garantizar la continuidad de un servicio seguro y constante, pese a las severas limitaciones.

Tras el levantamiento de todas las restricciones preventivas sobre el espacio aéreo de los EAU, Dubai Airports ha entrado en una nueva fase de recuperación, incrementando los movimientos diarios de vuelos y permitiendo a las aerolíneas restablecer progresivamente sus horarios. La capacidad se ajusta ahora principalmente a la disponibilidad de rutas regionales fuera de los EAU, con una coordinación continua para optimizar los flujos en los espacios aéreos vecinos.

Este proceso ha contado con la estrecha colaboración de la comunidad oneDXB, incluidas las aerolíneas internacionales, lideradas por las compañías con base en el emirato, Emirates y flydubai, así como socios de servicios y autoridades de control.

Gracias a este trabajo conjunto, la comunidad aeroportuaria ha garantizado la continuidad del movimiento de pasajeros y mercancías, al tiempo que ha permitido un aumento rápido y coordinado de las operaciones a medida que la capacidad se ha ido restableciendo.

Paul Griffiths, consejero delegado de Dubai Airports, señaló: «Los acontecimientos extraordinarios de las últimas semanas no tienen precedentes para un gran centro aeroportuario como DXB. El tráfico internacional de conexión a través de Oriente Próximo representa una parte significativa del mercado mundial de viajes aéreos, con 22,4 millones de trayectos anuales de pasajeros que transitan por DXB, lo que supone un tercio del tráfico de conexión en los principales aeropuertos de la región.

Mantener el funcionamiento fluido de DXB es, por tanto, esencial para que los viajes globales sigan en marcha. Nuestro enfoque ha sido garantizar operaciones seguras y estables para nuestros clientes mediante una estrecha coordinación y una toma de decisiones ágil en toda la comunidad aeroportuaria y más allá, asegurando al mismo tiempo que el sistema esté preparado para responder con rapidez a medida que mejoren las condiciones».

Añadió: «Nuestra respuesta colectiva a estos desafíos ha reforzado nuestra capacidad de adaptación. Esta preparación nos permitirá absorber la recuperación de la demanda a medida que se restablezca la capacidad, reforzando el papel de DXB como uno de los principales centros globales, incluso mientras persistan algunas limitaciones en las rutas regionales».

El papel de Dubái como centro global está estrechamente vinculado al mercado de pasajeros en tránsito. De los 99,3 millones de viajeros cuya ruta puede pasar por Oriente Próximo, la región capta alrededor del 70 %, y DXB gestiona el 32 % de ese tráfico.

A medida que las condiciones se estabilicen, se espera que este segmento se recupere rápidamente, impulsado por una demanda que difícilmente puede ser absorbida por otros mercados.

El rendimiento de DXB durante este periodo refleja la capacidad de respuesta y adaptación del sector de la aviación de Dubái ante el regreso del tráfico. El aeropuerto sigue centrado en mantener operaciones seguras y estables, ajustando su capacidad a las condiciones actuales y apoyando a aerolíneas y pasajeros durante esta fase de adaptación.

De cara al futuro, las perspectivas de Dubai Airports para el conjunto del año siguen respaldadas por una sólida demanda subyacente. A medida que mejora la capacidad del espacio aéreo, DXB está incrementando activamente los movimientos de vuelos y colaborando con aerolíneas y socios del espacio aéreo para desbloquear capacidad adicional en toda la red.

El aeropuerto se encuentra bien posicionado para acoger un mayor crecimiento en los próximos meses. Al mismo tiempo, continúan avanzando los planes de expansión a largo plazo en Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC), que respaldan el crecimiento futuro de Dubái como centro global de aviación.

El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) recibió 18,6 millones de pasajeros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un descenso interanual del 20,6 %, reflejo del impacto de las perturbaciones en el espacio aéreo regional, que se intensificaron en marzo. El tráfico de pasajeros en ese mes se situó en 2,5 millones, un 65,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

India volvió a ser el principal mercado por países de DXB, con 2,5 millones de pasajeros, seguida de Arabia Saudí (1,3 millones), Reino Unido (1,2 millones) y Pakistán (918.000). Londres se mantuvo como el destino urbano más transitado, con 752.000 pasajeros, seguido de Bombay (520.000) y Yeda (505.000).

El volumen de carga alcanzó las 399.600 toneladas en el primer trimestre, un 22,7 % menos, con 66.000 toneladas gestionadas en marzo. Los movimientos de aeronaves ascendieron a 88.000, lo que supone una caída del 20,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

DXB gestionó 17,6 millones de equipajes durante el primer trimestre, incluidos 2,6 millones en marzo, con una tasa de incidencias de 3,5 por cada 1.000 pasajeros, frente a 1,95 por cada 1.000 en el mismo periodo del año pasado. Como referencia, la media mundial se sitúa en torno a 6,3 equipajes mal gestionados por cada 1.000 pasajeros.