EAU condena enérgicamente el ataque contra un buque nacional de ADNOC durante su tránsito por el estrecho de Ormuz

ABU DABI, 4 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado y denunciado enérgicamente el ataque terrorista iraní con dos drones contra un buque nacional afiliado a ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, sin que se registraran heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) subrayó que este ataque constituye una flagrante violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirma la importancia de la libertad de navegación, y rechazó el ataque contra buques comerciales o la obstrucción de rutas marítimas internacionales.

El Ministerio destacó que atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de coerción económica o chantaje representa actos de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, y constituye una amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial.

EAU subrayó además la necesidad de que Irán ponga fin a estos ataques no provocados, garantice su pleno compromiso con el cese inmediato de todas las hostilidades y la reapertura completa e incondicional del estrecho de Ormuz, con el fin de salvaguardar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y el comercio globales.