Mansur bin Zayed presencia la firma de un contrato para la compra de aviones C-390 Millennium para la Fuerza Aérea de EAU

ABU DABI, 4 may 2026 (WAM) — El jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, ha presenciado la firma de un contrato para la adquisición de aviones C-390 Millennium destinados a la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio se produjo durante la visita del jeque al estand del Consejo Tawazun para la Capacitación en Defensa en la feria Make it in the Emirates 2026, inaugurada este lunes.

El contrato fue firmado por Nasser Humaid Al Nuaimi, secretario general del Consejo Tawazun, y Bosco da Costa Jr., presidente y consejero delegado de Embraer Defense & Security.

El Consejo Tawazun, entidad nacional encargada de impulsar y regular el ecosistema industrial de defensa y seguridad de EAU, ha adjudicado a la brasileña Embraer un contrato para la adquisición de 10 aeronaves en firme y otras 10 en opción, con el objetivo de reforzar las capacidades de transporte aéreo militar del país, en colaboración con una empresa emiratí del sector.

Asimismo, se desarrollarán capacidades integrales de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), junto con servicios de posventa para los C-390 Millennium, en cooperación con una compañía nacional.

Tras un amplio proceso de análisis y evaluación —que incluyó una campaña completa de pruebas en el entorno operativo de EAU—, la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea del país seleccionaron el C-390 Millennium como la aeronave que mejor se ajusta a sus necesidades operativas, al tiempo que optimiza la eficiencia y los costes a lo largo de su ciclo de vida.

El C-390 Millennium permitirá llevar a cabo una amplia gama de misiones, entre ellas el transporte de carga y tropas, operaciones de lanzamiento aéreo, asistencia humanitaria, evacuación médica, operaciones en pistas no pavimentadas y la interoperabilidad con medios nacionales, así como con fuerzas aliadas y asociadas.

Este acuerdo constituye hasta la fecha el mayor pedido internacional de un solo país para el C-390 Millennium y supone el primer contrato de este modelo en Oriente Próximo, lo que subraya su adecuación a las exigencias de las fuerzas aéreas modernas que operan en entornos complejos.

Al Nuaimi señaló que el contrato “representa un importante refuerzo de las capacidades de transporte aéreo militar de EAU, al mejorar la preparación y la eficiencia operativa, y permitir a las Fuerzas Armadas ejecutar eficazmente una amplia gama de misiones en distintos entornos”.

“La elección del C-390 Millennium se produce tras una evaluación técnica y operativa exhaustiva, que garantiza altos niveles de rendimiento y fiabilidad, al tiempo que facilita su integración con los sistemas existentes y refuerza las capacidades de transporte aéreo multimisión a largo plazo”, añadió.

Por su parte, Bosco da Costa Jr. afirmó: “Estamos extremadamente orgullosos de que Emiratos Árabes Unidos haya seleccionado el C-390 Millennium para reforzar sus capacidades de transporte aéreo. Esta aeronave, probada en misión, proporcionará la versatilidad y el rendimiento necesarios para ejecutar una amplia variedad de operaciones en cualquier momento y lugar durante las próximas décadas. Embraer está plenamente comprometida con la entrega de esta capacidad y con ofrecer un apoyo de primer nivel, con el objetivo de construir una asociación a largo plazo y mutuamente beneficiosa”.

El C-390 Millennium representa una nueva generación de transporte aéreo militar, con capacidad multimisión e interoperabilidad integradas desde su diseño, y establece nuevos estándares en versatilidad, fiabilidad y eficiencia operativa.