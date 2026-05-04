EAU condena con firmeza la renovada agresión iraní con misiles y drones contra objetivos civiles

ABU DABI, 4 may 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los renovados ataques iraníes, calificados de terroristas y no provocados, contra instalaciones y emplazamientos civiles en el país mediante el uso de misiles y drones, que han dejado tres ciudadanos indios heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una peligrosa escalada, un acto de agresión inaceptable y una amenaza directa a la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del país, en violación de los principios del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

EAU subrayó que no tolerará bajo ninguna circunstancia amenazas a su seguridad y soberanía, y que se reserva su pleno derecho legítimo a responder a estos ataques no provocados de manera que garantice la protección de su soberanía, su seguridad nacional, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, conforme al derecho internacional.

El ministerio destacó además que el ataque contra civiles e infraestructuras civiles es condenado y rechazado de forma inequívoca por todas las normas jurídicas y humanitarias, y subrayó la necesidad de cesar de inmediato estas acciones y de garantizar el cumplimiento total del alto el fuego.

Emiratos Árabes Unidos responsabiliza plenamente a Irán de estos ataques no provocados y de sus consecuencias.