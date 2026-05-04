EAU pasa a la enseñanza universitaria a distancia del 5 al 8 de mayo

ABU DABI, 4 de mayo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de los Emiratos Árabes Unidos anunció hoy la transición temporal a la enseñanza a distancia en todas las instituciones de educación superior del país, con efecto desde el martes 5 de mayo de 2026 hasta el viernes 8 de mayo de 2026.

La medida forma parte de acciones regulatorias destinadas a garantizar la continuidad del proceso educativo con eficiencia y flexibilidad.

Quedan excluidos los programas académicos prioritarios que requieran formación clínica, uso de laboratorios, aplicación práctica directa o sobre el terreno, o la realización de exámenes presenciales; estos programas continuarán impartiéndose de forma presencial, según determine el Ministerio.