El NCM prevé tiempo estable en general y parcialmente nublado en los EAU durante los próximos cinco días

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) informó de que el tiempo en los Emiratos Árabes Unidos durante los próximos cinco días será, en general, estable, con intervalos de nubes hacia el este por la tarde y un aumento gradual de las temperaturas.

En su previsión meteorológica para el periodo comprendido entre el martes 5 y el sábado 9 de mayo de 2026, el NCM detalla:

Martes

Tiempo: En general estable y parcialmente nublado hacia el este por la tarde, con aumento gradual de las temperaturas.

Viento: Flojo a moderado del noroeste, girando a sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, alcanzando hasta 30 km/h.

Mar: Marejadilla en el golfo Arábigo y en el mar de Omán.

Miércoles

Tiempo: Húmedo en algunas zonas costeras; en general estable, con aparición de nubes hacia el este por la tarde.

Viento: Flojo a moderado del noroeste, girando a sureste y con rachas ocasionalmente más intensas, de 10 a 25 km/h, con máximas de hasta 35 km/h.

Mar: Marejadilla en el golfo Arábigo y en el mar de Omán.

Jueves

Tiempo: En general estable, con intervalos nubosos en ocasiones.

Viento: Flojo a moderado del noroeste, girando a sureste y con rachas ocasionalmente más intensas, de 10 a 25 km/h, alcanzando hasta 35 km/h.

Mar: Marejadilla a marejada en el golfo Arábigo y marejadilla en el mar de Omán.

Viernes

Tiempo: En general estable, con un ligero y gradual descenso de las temperaturas.

Viento: Flojo a moderado del noroeste, con rachas más intensas en ocasiones, especialmente en el mar, de 10 a 25 km/h, alcanzando hasta 40 km/h.

Mar: Marejadilla a marejada, pudiendo llegar a marejada fuerte por la tarde en el golfo Arábigo, y marejadilla a marejada en el mar de Omán en ocasiones.

Sábado

Tiempo: En general estable, con episodios de polvo en suspensión.

Viento: Flojo a moderado del noroeste, con rachas más intensas en ocasiones, especialmente en el mar, que provocarán polvo y arena en suspensión en zonas terrestres, de 10 a 25 km/h, con máximas de hasta 40 km/h.

Mar: Marejada a fuerte marejada en el golfo Arábigo y marejadilla a marejada en el mar de Omán.