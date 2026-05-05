Emiratos Árabes Unidos conmemora 50 años de la unificación de sus Fuerzas Armadas

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos celebrará este miércoles el 50º aniversario de la unificación de sus Fuerzas Armadas, una efeméride que invita a repasar cinco décadas de logros y de heroísmo en la defensa de la soberanía y la protección de los avances nacionales.

La conmemoración llega este año en un contexto en el que las Fuerzas Armadas emiratíes han demostrado un alto grado de eficiencia y preparación frente a la reciente agresión iraní, frustrando todos los intentos de socavar la seguridad y la estabilidad del país. En ese marco, han registrado un hito sin precedentes en la historia militar contemporánea al interceptar con éxito misiles balísticos y drones dirigidos contra el territorio nacional.

Las Fuerzas Armadas de Emiratos continúan avanzando sobre una hoja de ruta clara, basada en la preparación constante y en capacidades de respuesta multidimensionales. La institución militar ha adoptado un enfoque integral que combina los ámbitos terrestre, aéreo, naval y cibernético dentro de un sistema unificado.

Las fuerzas terrestres constituyen la columna vertebral del sistema de defensa emiratí, impulsando un concepto de maniobra inteligente basado en la rapidez y la precisión de la información. Los modernos sistemas blindados, las plataformas de artillería avanzada y los sistemas de reconocimiento terrestre están ahora conectados mediante redes digitales de mando y control que permiten el intercambio de datos en tiempo real entre unidades.

La fuerza aérea representa un pilar clave de la disuasión estratégica del país, gracias a sus aeronaves polivalentes capaces de llevar a cabo operaciones de largo alcance. Esto refuerza la capacidad nacional para proteger sus intereses vitales y proporcionar apoyo preciso a las fuerzas terrestres y navales.

La superioridad aérea de Emiratos no se limita a sus aeronaves, sino que abarca un sistema plenamente integrado que incluye alerta temprana, defensa aérea y centros de mando avanzados, respaldado por programas de entrenamiento conjunto con socios internacionales para reforzar las capacidades de los pilotos emiratíes.

Emiratos Árabes Unidos se sitúa junto a una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, lo que convierte la seguridad marítima en una prioridad estratégica que va más allá de sus aguas territoriales. Las fuerzas navales han reforzado sus capacidades mediante buques polivalentes, sistemas de vigilancia costera y plataformas no tripuladas para proteger el transporte marítimo, las rutas energéticas y el comercio global.

El desarrollo de la industria nacional de defensa constituye una de las transformaciones estratégicas más relevantes de las Fuerzas Armadas emiratíes, que han pasado de depender de la adquisición externa a convertirse en socios en el desarrollo y la producción de sistemas avanzados.

A pesar de los rápidos avances en la tecnología militar, el factor humano sigue siendo central en la fortaleza de las fuerzas armadas. Por ello, Emiratos ha realizado importantes inversiones en formación militar y académica, desde academias nacionales hasta programas conjuntos con fuerzas armadas avanzadas de todo el mundo.

En este marco, el servicio nacional y las políticas orientadas a reforzar la preparación de la sociedad han redefinido los conceptos de defensa, situando a las Fuerzas Armadas como parte integrante de la sociedad y no como una institución separada.

Desde su fundación, el liderazgo de Emiratos ha considerado a las mujeres como socias clave en la construcción y defensa de la nación. Este enfoque se refleja en su integración en las Fuerzas Armadas, con la Escuela Militar Khawla bint Al Azwar como uno de los pilares en la formación del personal femenino.

Paralelamente, el servicio nacional se ha abierto a las mujeres emiratíes, que se han incorporado de forma voluntaria en una experiencia pionera en la región, con una participación femenina que ha superado el 11% en algunas promociones.

Las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos también desempeñan un papel esencial en la ejecución de iniciativas humanitarias, operaciones de ayuda y planes de respuesta ante emergencias en distintas regiones del mundo, reforzando el compromiso del país con sus responsabilidades humanitarias.